Band anuncia data de estreia da 7ª temporada de “MasterChef Brasil”

A Band revelou nesta quarta-feira, 24, a data de estreia da 7ª temporada do programa de competição culinária MasterChef Brasil. O primeiro episódio vai ao ar no dia 14 de julho, uma terça-feira, às 22h45. Devido à pandemia do novo coronavírus, o cenário do programa foi alterado para evitar proximidade ou contato entre os participantes.

Assim como nas edições anteriores, a nova temporada será apresentada pela jornalista Ana Paula Padrão. O corpo de jurados também não foi alterado, sendo formado pelos chefs Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin. A sexta temporada chegou a ser exibida aos domingos, mas a sétima retoma o horário tradicional nas terças-feiras.

Na divulgação da data de estreia do programa, a Band promete que a produção será “de um jeito que você nunca viu”. Uma mudança anunciada até agora envolveu a reformulação do cenário do MasterChef, que foi mostrado em um vídeo. As bancadas foram alteradas para seguir as normas de higiene e protocolos de segurança da Organização Mundial da Saúde (OMS) em relação ao novo coronavírus.

Outra alteração é que agora, a cada programa, haverá um vencedor e sete participantes eliminados, apresentando um novo formato para o MasterChef, em que geralmente apenas um concorrente era eliminado por episódio.

A nova temporada irá substituir a reprise da primeira temporada do MasterChef Profissionais, que atualmente ocupa a mesma faixa de horário.