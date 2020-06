Árvore de Natal do Rockefeller Center ilumina Nova York

Nova York – Milhares de pessoas enfrentaram o tempo chuvoso para assistir nesta quinta-feira a inauguração anual da Árvore de Natal do Rockefeller Center, na cidade de Nova York.

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, e os atores Alec Baldwin e Kate McKinnon estavam a postos para acender as luzes do abeto norueguês de 28 metros de altura diante do edifício localizado em Manhattan.

A árvore foi adornada com 50 mil lâmpadas multicoloridas e uma estrela de cristal Swarovski de 250 quilos e 2,8 metros de largura, colocada no topo.

Ela ficará exposta até 7 de janeiro e depois será doada à instituição de caridade Habitat for Humanity, que constrói moradias, informou o site do Rockefeller Center.

A árvore do Rockefeller Center é uma tradição do Natal nova-iorquino desde a Grande Depressão, e centenas de milhares de pessoas a visitam durante o período de exposição.