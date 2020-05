Armário multiuso: ótima solução para pôr ordem na casa na quarentena

Para vivermos bem, com todo o conforto que desejamos, precisamos adquirir certos pertences pessoais e objetos para a casa. Muitos destes itens podem facilmente ficar espalhados pelos ambientes, principalmente na casa de quem tem filhos pequenos.

E não é bem isso o que queremos, não é mesmo? Por isso, armário multiuso – com função tanto de organizar como de decorar a casa – podem a ajudar sua casa a ficar em ordem outra vez.

Características de design dos armários multiuso

Se você fizer uma busca rápida no mercado, logo encontrará vários modelos incríveis de móveis. Também é sempre possível projetar as peças que você precisa para a sua casa e mandar fabricá-las nas medidas e com todos os detalhes que deseja, desde a cor até aberturas e mais. E algumas destas peças, sejam elas compradas ou fabricadas, podem até se tornar um diferencial para os interiores do imóvel, por se tratarem de artigos multiuso.

Estes armários possuem características de design especiais, que permitem a sua adaptação de utilização para diversas situações e ambientes da casa.

Eles possuem linhas, cores e acabamentos que combinam com qualquer estilo de decoração, mesmo para áreas molhadas ou secas. Também, possuem compartimentos onde podem ser guardados vários objetos. Quanto mais gavetas, portas e nichos estes armários tiverem melhor. Serão especialmente úteis para guardar aqueles pequenos objetos que são os maiores causadores de desorganização na casa.

Mas melhor ainda é quando eles possuem detalhes ocultos que permitem a transformação do seu volume, oferecendo funções não esperadas aos usuários. Esta é a característica mais incrível que um armário multiuso pode ter.

Simone Ghezzi Russo Simone Ghezzi Russo

1. Cozinha, lavanderia e banheiro

São nestes três ambientes que a utilização de armários multiuso fará toda a diferença. Isto porque se trata de espaços bastante importantes dentro de casa, voltados à realização de tarefas significativas para a rotina de todos os moradores. Nestes locais devem ficar guardados muitos objetos. Contudo, espera-se que a maioria deles não fique visível aos olhos.

Portanto, para estes cômodos da casa são sugestões de armários multiuso aqueles armários comuns, com portas simples e algumas divisões internas. Existem módulos à venda nesta linha, que possuem medidas diferenciadas e que são perfeitos para acomodar vassouras, rodos e equipamentos como aspirador de pó. E outros que apresentam recortes e são perfeitos para embutir aparelhos ou carrinhos auxiliares, e acomodar garrafas e potes.

Inside Arquitetura e Design Inside Arquitetura e Design

Revista Viva Decora Revista Viva Decora

2. Hall, escritório e sala

Muitos elementos na decoração destes três ambientes já poderiam ser considerados, de cara, como móveis multiusos. Por exemplo, aparador, mesinha auxiliar, pufe e mais.

Mas há outros tipos. Em um hall, por exemplo, pode-se contar com uma estante com partes em armários fechados e partes com nichos abertos, acomodando ornamentos e permitindo a visão para o interior da casa.

Ambientta Arquitetura Ambientta Arquitetura

No escritório, são armários multiuso os gaveteiros de todos os tipos e tamanhos – próprios para guardar, sobretudo, os itens de papelaria e informática.

Muitos deles podem fazer conjunto com prateleiras e nichos – abertos e fechados. E outros módulos ainda podem ter portas, ao invés de gavetas – algo muito bom para acomodar caixas com documentos e equipamentos.

Lu Boschi Designer de Interiores Lu Boschi Designer de Interiores

Já na sala, em vez de um sofá comum ou um canto alemão, pode-se ter, no lugar, uma base para estofado com armário gaveteiro – ideal para guardar álbuns de fotos, DVDs ou almofadas e mantas extras. Outra sugestão de armário multiuso para este cômodo é o balcão buffet – muitas vezes usado como substituto de racks e outros móveis.

Juliana de Sá Juliana de Sá

3. Quarto e brinquedoteca

Por fim, os dois cômodos mais difíceis de serem organizados dentro de casa. Nestes locais, é comum espalharmos diversos objetos.

Seriam eles brinquedos, maquiagens, roupas e muitos itens de todos os tamanhos. O que não é escondido no guarda-roupa, acaba jogado por todo canto. E este pode ser o início de uma desordem. Mas há como acabar com tudo isto e deixar o espaço organizado de novo.

As cômodas e criados-mudos são excelentes complementos para a decoração de um quarto, e elas ainda podem vir com espelhos ou servirem de trocadores de bebê.

Também tem as bancadas de estudos, que podem eventualmente serem utilizadas como penteadeiras e terem um compartimento secreto para guardar as bijuterias. E as próprias camas do quarto com a possibilidade de terem gavetas para colocar sapatos e mais.

Viva Decora Viva Decora

Já as crianças, ao final das brincadeiras, precisam ajudar na organização da casa, começando por colocar de volta no lugar os seus brinquedos. E você pode prever, para este local, um armário com vários compartimentos coloridos para guardar diferentes objetos – numa “pegada” mais lúdica.

Revista Viva Decora Revista Viva Decora

O que acha? Armários multiuso podem ajudar a deixar sua casa mais bonita e organizada? Então, escolha um ambinete e comece seu projeto para deixar tudo arrumadinho!

Essas dicas para organizar a casa foram criadas pela equipe Viva Decora.