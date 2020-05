Aprenda a usar desodorante e antitranspirante de forma inteligente

–

Manter o suor sob controle é uma tarefa necessária.

Com as transpirações naturais de um dia de transporte público e reuniões acaloradas, deixamos os sovacos aos cuidados de nosso desodorante sem álcool e/ou antitranspirantes.

Mas além de conter a suadeira e eliminar o mau odor, é importante evitar as manchas nas roupas e evitar o constrangimento das famigerada “pizzas”.

Mas, afinal, qual a diferença entre os dois?

O cheiro que fica “sob responsabilidade” do desodorante não é necessariamente causador pelo suor, mas sim por bactérias na pele que se alimentam dele.

No caso dos antitranspirantes, o combate é direto na umidade, já que a maioria contém partículas de alumínio na composição — muitas vezes, é justamente essa substância que mancha as roupas.

Por uma noite seca

–

Já sentiu que o antitranspirante não funciona ao longo do dia?

Isso acontece porque nossa axila “lava” o produto antes mesmo dele fazer efeito, já que a pele transpirou por toda uma noite.

O certo, então, é passar antes de deitar, para que o produto tenha tempo de agir por horas

Assim, o alumínio presente na composição tem o tempo necessário para proteger o corpo do excesso de gotículas.

Quando você acordar, verá que o suor estará quase todo absorvido.

#Tipos

1. Antitranspirante tipo creme – Agride menos a pele e não polui o meio ambiente. É um pouco mais caro do que os outros.

2. Antitranspirante aerosol – Ideal para atletas, já que emite um jato seco. No entanto, possui poluentes por conta do gás.

3. Antitranspirante Roll-on – É o que mais rende entre os três. O ideal é que não seja compartilhado, já que é o único que tem contato direto com a pele do usuário.

Ao acordar

–

Tudo é um processo.

Por ter investido em antitranspiração ao longo da noite de sono, já não é preciso doses grandes de desodorante pela manhã.

Com uma axila seca, basta colocar algum perfume para evitar os cheiros que não estão associados ao suor.

Outra dica boa é variar as marcas.

Assim como acontece com os shampoos, o uso recorrente das mesmas fórmulas faz o corpo se acostumar e, assim, os efeitos de limpeza e prevenção de bactérias se tornam menos efetivos.

Basta fazer o ritual assim que sair da cama, principalmente para não fazer feio no escritório.

#Tipos

1. Desodorante spray tradicional – Tem o mesmo efeito do spray do antitranspirante, a diferença é que conta com um perfume mais suave.

2. Desodorante gel – É um dos mais caros, porém leva um efeito mais duradouro de perfume. Preferível que seja usado apenas pelo dono.

3. Perfume – Os jatos não contam com gás, ou seja, saem em borrifadas líquidas que focam mais em perfumar. São recomendados para ocasiões especiais, não para o dia a dia.

