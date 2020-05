Alanis Morissette faz live com artistas de musical da Broadway nesta terça

A cantora canadense Alanis Morissette se rendeu à tendência das lives musicais feitas por artistas durante a quarentena e vai se apresentar às 21 horas desta terça-feira, no horário de Brasília. Mas Alanis não estará sozinha.

Junto da cantora, que estourou nos anos 90, estarão artistas do musical Jagged Little Pill da Broadway, batizado em homenagem ao álbum que tornou Alanis conhecida e faz 25 anos em 2020.

Devido à pandemia do novo coronavírus, o musical com os primeiros sucessos de Alanis Morissette está suspenso em Nova York e só devem voltar à famosa avenida em setembro. Mas a live desta terça é uma boa oportunidade para checar como os atores e atrizes interpretam o álbum da cantora no palco.

Na época de lançamento, o disco Jagged Little Pill ganhou o Grammy de álbum do ano e tem grandes hits como You Learn, Thank You, Head Over Feet e Ironic.

No evento oficial da live no Facebook, os organizadores prometem “um evento perfeitamente imperfeito, repleto de reuniões, apresentações exclusivas e surpresas ao longo do caminho”. A live poderá ser assistida no canal oficial do musical no Youtube.

A covid-19 também fez com que Alanis adiasse o lançamento do álbum de inéditas Such Pretty Fork On The Road e a turnê em comemoração aos 25 anos do Jagged Little Pill.