9 documentários sobre crimes e mistérios para assistir na HBO

Os Assassiantos de Cheshire

Direção de Kate Davis. Este documentário analisa a pena de morte a partir do caso de assassinato da mulher e das filhas do Dr. William Petit, em Cheshire, Connecticut. A investigação revela como o sistema de justiça do estado acaba tomando a polêmica decisão de, em função do custo de um processo da pena de morte, condenar os assassinos à prisão perpétua.

O Caso do Policial Canibal

Direção de Erin Lee Carr. Apelidado de “o policial canibal”, Gilberto Valle foi condenado em março de 2013, acusado de planejar o sequestro de mulheres para assassiná-las e comê-las. Depois de 22 meses atrás das grades, sua pena foi revogada em meio a uma grande polêmica sobre a diferença entre pensamentos compartilhados na internet e crimes realmente executados.

The Jinx: The Life and Deaths of Robert Dust

Direção de Andrew Jarecki. O diretor Andrew Jarecki dirigiu o filme “Entre Segredos e Mentiras” (“All Good Things”, 2010), inspirado na biografia do criminoso herdeiro do setor imobiliário de Nova York Robert Durst. Por meio de mais de 20 horas de entrevistas ao longo de vários anos, Jarecki mostra a complexa vida do milionário após ter sido acusado de três assassinatos em quatro décadas.

Cuidado com o Slenderman

Direção de Irene Taylor Brodsky. Anissa Weier e Morgan Geyser, duas garotas de 12 anos, apunhalaram sua colega de escola Payton Leutner porque queriam demonstrar sua lealdade ao Slenderman, um personagem fictício da internet, e assim evitar que ele matasse suas famílias. O documentário original da HBO examina como o isolamento adolescente e a natureza conflituosa da internet geraram uma tragédia para todos os envolvidos.

Mamãe Morta e Querida

Direção de Erin Lee Carr. O documentário relata a história do assassinato de Dee Dee Blanchard, cometido por sua filha Gypsy Rose Blanchard e o namorado Nicholas Godejohn. Durante anos Dee Dee, que sofria de uma doença mental chamada síndrome de Münchhausen, abusou psicologicamente de sua filha, convencendo-a de que sofria uma série de doenças como leucemia, asma, distrofia muscular, e que tinha a capacidade mental de uma menina de 7 anos por causa de um dano cerebral.

The Case Against Adnan Syed

Direção de Amy Berg. Esta série documental reexamina o desaparecimento e assassinato da estudante Hae Min Lee em 1999, e a subsequente condenação de seu ex-namorado Adnan Syed, um caso tornado famoso pelo popular podcast “Serial”. A produção revela que Syed rejeitou um acordo de culpabilidade em 2018, que teria significado passar mais quatro anos na prisão e depois, ser libertado. Hoje ele cumpre prisão perpétua apesar de ter tentado, várias vezes, ser submetido a um novo julgamento.

Eu Te Amo, Agora Morra

Direção de Erin Lee Carr. A relação que Michelle Carter e Conrad Roy estabeleceram por meio de mensagens e ligações durante dois anos terminou fatidicamente quando, no dia 13 de julho de 2014, Conrad Roy cometeu suicídio por intoxicação com monóxido de carbono. Os investigadores encontraram provas de que Carter supostamente o teria encorajado a se suicidar. O documentário analisa o julgamento de Michelle Carter, que foi presa por homicídio involuntário.

Quem Matou Garrett Phillips?

Direção de Liz Garbus. O documentário examina os acontecimentos após o assassinato de Garrett Phillips, de doze anos, desde a investigação inicial até a prisão e julgamento de Oral “Nick” Hillary, um técnico de futebol negro que vive em uma comunidade predominantemente branca. Além de abordar as enigmáticas circunstâncias do caso, o documentário levanta questões sociais mais amplas, como o racismo dentro sistema de justiça penal. Durante o processo, foi revelado que a promotora Mary E. Rain guardou provas que inocentavam Nick Hillary. Este e outros casos de má conduta profissional a levaram a ser proibida de exercer a advocacia por dois anos.

McMillion$

Direção de James Lee Hernandez. A série documental de seis episódios explora o impressionante caso da mente criminosa conhecida como “Uncle Jerry”, que entre 1989 e 2001 deu golpes envolvendo uma ação promocional da rede McDonald’s com o jogo de tabuleiro Monopoly. Ao roubar cartelas valiosas do jogo, Jerry conseguiu selecionar os ganhadores manualmente, enganar as autoridades e compartilhar os prêmios de forma ilícita. A fraude, que começou com a família e os amigos de Jerry, rapidamente se expandiu e chegou a envolver ex-presidiários ligados à máfia.