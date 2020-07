6 passos para ser mais produtivo e ter qualidade de vida

Há 16 anos trabalhando em uma empresa do setor de varejo, Wendell Carvalho levava uma vida atropelada pelas obrigações do mundo corporativo. Dizia “sim” para tudo, esquecia compromissos e até de buscar o filho na escola. Atolado em todas as obrigações do trabalho e da vida pessoal, o resultado foi perda de dinheiro e um divórcio, além de ter que ouvir as pessoas reclamando sua dificuldade em administrar o tempo. Foi a gota d’água.

Aos 24 anos, ele decidiu transformar essa realidade. Estudou um amplo material sobre gestão de tempo e, em 60 dias, tudo mudou. “As pessoas notaram como eu estava completamente diferente e colegas do trabalho me pediram para fazer um treinamento sobre o tema em outras áreas da empresa”, conta.

Carvalho “traduziu” os conceitos aprendidos em material estrangeiro para a realidade brasileira, com uma linguagem mais simples, flexível e prática. Era o início de uma nova carreira: largou o mundo corporativo e, hoje, aos 39 anos, já treinou presencialmente mais de 230.000 pessoas em praticamente todos os estados do Brasil, deu dicas em vídeos no YouTube, vistos mais de 50 milhões de vezes, além de ter 5,5 milhões de seguidores nas redes sociais.

“Com minha metodologia, qualquer pessoa — de um CEO a uma dona de casa — pode desenvolver habilidades e técnicas para gerir o tempo e ganhar qualidade de vida”, afirma Carvalho. Isso vale, ele garante, até mesmo para uma criança de 5 anos, por causa da simplicidade das técnicas. “A complexidade é inimiga da execução”, justifica.

O treinador comportamental listou seis passos para ajudar quem quer começar a “pôr a vida em ordem”. Em tempos de pandemia, quando gestão do tempo é ainda mais imprescindível para lidar com trabalho, família e tarefas domésticas — tudo ao mesmo tempo e no mesmo lugar —, organizar a rotina do dia a dia pode trazer produtividade e significar uma vida bem mais tranquila. Confira abaixo:

–

1) Tenha um propósito de vida claro

A primeira dica é fundamental para todo o processo. Sem ela, afirma Carvalho, nenhum outro passo fará sentido. Segundo o especialista, desenvolver um nível de clareza sobre sua vida é fundamental. E o que isso significa? “Ter nitidez sobre seu propósito de vida e ter em mente quais valores são fundamentais para você”, diz. “E, por incrível que pareça, as pessoas não têm a menor ideia disso.”

Um exemplo é saber dizer “não” aos outros quando o pedido “passa por cima” de seus valores. Na prática, é negar ao chefe uma solicitação para trabalhar no fim de semana, quando é essencial para você dedicar tempo à família.

“As pessoas querem ser amadas o tempo todo, principalmente quando têm um problema em relação à sua identidade, ou seja, não conseguem se sentir plenas, completas por quem elas são”, explica. “Como elas precisam da aprovação externa, acabam passando por cima dos próprios valores e vão se destruindo com isso.”

2) Elabore uma visão de 20 anos

A pessoa precisa listar o que ela quer para a vida dela daqui a duas décadas — que trabalho quer ter, que marido/esposa terá se tornado, como estará sua saúde, como será a relação com os filhos, quantos países conheceu, quanto dinheiro juntou. “Trata-se de criar um mapa da vida. E aqui é para sonhar grande mesmo”, diz.

Segundo Carvalho, como a maioria das pessoas não tem metas definidas nem para o ano seguinte, é praticamente impossível elas pensarem no longo prazo. E por que isso é importante? Ele conta que saber o que você quer num futuro mais longínquo significa poder aplicar uma engenharia reversa. “Com essas metas definidas, eu penso o que é preciso fazer em 12 meses para chegar a essas metas, pois minha realização nada mais é do que a concretização de 20 projetos de um ano.”

–

3) Defina metas de um ano

Aqui, o importante, esclarece o treinador comportamental, é estabelecer quantas e quais metas você terá definido para os 12 meses seguintes. “Quanto menos metas estabelecer, mais chance de alcançá-las, pois você se concentra nelas”, orienta.

O ideal é definir de três a cinco alvos por ano. Carvalho recomenda dividir essas metas entre as áreas da vida, conforme abaixo, com exemplos:

– Finanças (quanto poupar, investir ou receber de salário);

– Carreira (onde quero estar);

– Saúde (quanto quero emagrecer/ganhar peso);

– Aprendizagem (cursos a serem feitos);

– Viagens (para onde vou);

– Relacionamento (rotina para o casamento ir bem, o que vou priorizar na relação).

4) Estabeleça rotinas

Neste passo, é fundamental definir duas ou três rotinas para cada uma das metas estabelecidas. “É muito simples: o que faz com que você alcance uma meta é seguir rotinas que levem a ela”, diz.

Por exemplo, se você quer perder 15 quilos em 2020, as metas são, primeiro, seguir o cardápio da nutricionista todo dia e, segundo, praticar exercícios físicos diariamente. Ou, pensando na parte financeira, se você é um corretor de imóveis e quer ganhar mais, precisa programar plantões extras e ligações semanais para mais clientes.

“As pessoas não monitoram rotinas. Na verdade, elas nem sabem que rotina seguir”, aponta Carvalho. “Elas se concentram mais nas metas e acabam achando que não têm disciplina. Concentre-se nas rotinas.”

5) Utilize uma agenda

Para encaixar as rotinas no dia a dia é preciso ter uma agenda para organizá-las. Essa agenda deve ser única, tanto para rotinas pessoais, quanto profissionais. “Você só tem uma vida e tudo está envolvido”, afirma Carvalho.

A agenda também deve ser semanal, não diária, pois assim você consegue encaixar todas as atividades importantes da sua vida que cabem neste período. Por exemplo, em uma semana a pessoa consegue treinar a equipe, ligar para clientes, fazer atividades físicas, estudar, programar jantares com a mulher ou marido e ter momentos com amigos e com os filhos. São tarefas que não se encaixam em um dia, mas, sim, em uma semana. “Essa agenda deve ser elaborada no domingo. Assim, você conseguirá programar uma ‘semana perfeita’, que cobrirá todas as coisas importantes para sua vida hora a hora”, ensina.

O especialista lembra que sempre haverá imprevistos, como um pneu furado ou um cliente que desmarca a reunião. Neste caso, basta manobrar os compromissos. “Temos que ser gentis com nossa agenda. Não precisa ser imutável”, diz. “Mas, só de criá-la, a pessoa já se sente menos ansiosa. E somem todos os ‘diabinhos’ dizendo o que você precisa fazer.”

6) Delegue o máximo possível

Com as rotinas definidas, cada pessoa precisa entender o que realmente só ela pode executar e o que pode ser terceirizado para outra pessoa. “O princípio da produtividade não é você fazer tudo, e sim realizar o máximo que você quer sem ter que se matar de trabalhar”, afirma Carvalho.

Ele conta que o brasileiro acha lindo ser batalhador, mas que isso é uma maldição na vida das pessoas. “Mesmo que alguém vença na vida e fique rico, ele não vai conseguir viver em paz, pois está preso ao estigma do guerreiro”, explica. “Por isso é importante descobrir o máximo de coisas operacionais para delegar e fazer apenas aquilo que é central e vai gerar mais resultado”, finaliza.

Quer aprender mais sobre como equilibrar a produtividade e ter qualidade de vida? Entre os dias 6 e 9 de julho, Wendell Carvalho promoverá o Intensivão da Produtividade, um ciclo de aulas gratuitas ao vivo pela internet para ensinar como ser produtivo e viver uma vida plena desenvolvendo foco e disciplina.