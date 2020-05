5 séries para assistir em casa durante o final de semana

O fim do mês de maio, que foi repleto de novidades nos serviços de streaming, chegou. E, embora pareça que não há mais nenhuma novidade para assistir, o catálogo deste mês permanece com uma variedade de conteúdos para serem vistos.

Mesmo com a quarentena, ainda é inviável assistir tudo o que uma plataforma tem para oferecer. Por isso, selecionamos cinco séries que entraram recentemente e estão em alta nos principais serviços, para que seja mais fácil achar uma produção para passar o tempo de folga.

Confira:

Sangue e Água

A nova série da Netflix, “Sangue e Água”, acompanha a adolescente Puleng (Ama Qamata) durante o ensino médio. Quando Puleng conhece Fikile (Khosi Ngema), famosa nadadora e aluna prodígio de uma das escolas da Cidade do Cabo, a adolescente começa a desconfiar que a atleta possa ser sua irmã que foi raptada ainda bebê. A temporada gira em torno da aproximação das duas e, consequentemente, da investigação secreta de Puleng.

Onde assistir: Netflix

Expresso do Amanhã

Por mais que a nova série da Netflix tenha relação com o filme “Expresso do Amanhã”, ela não é um reboot. As duas adaptações são, na verdade, baseadas em um quadrinho francês chamado “O Perfuraneve”. Nessa nova adaptação, o universo distópico tem como protagonistas Jennifer Connelly e Daveed Diggs, e a trama se passa sete anos após o planeta ter experienciado o início de uma era glacial – e todos os sobreviventes vivem a bordo do mesmo trem.

Onde assistir: Netflix

Little Fires Everywhere

Baseada no livro de mesmo nome, a nova série do Amazon Prime Video trás Reese Whiterspoon e Kerry Washington como protagonistas. Como Elena, Whiterspoon é mãe de uma família tradicional praticamente perfeita, e a chegada de Mia (Washington) e sua filha adolescente em sua casa desafia a estrutura conservadora e cheia de regras que construiu ao longo dos anos.

Onde assistir: Amazon Prime Video

The Handmaid’s Tale

Uma das séries de maior sucesso do Globoplay acaba de ter a sua terceira temporada adicionada no catálogo. Nessa temporada, a trama gira em torno de Emily (Alexis Bledel) e sua fuga de Gilead, enquanto tenta se integrar novamente com a sua antiga vida e família. Em segundo plano, a série também mostra que June (Elisabeth Moss) também está lidando com suas próprias situações e mudança de casa.

Onde assistir: Globoplay

Doom Patrol

Ainda que a primeira temporada tenha estreado em 2019, uma das séries favoritas dos fãs da DC Comics foi adicionada recentemente no serviço da HBO. A série trás o grupo de super-heróis formado por Crazy Jane (Diane Guerrero), Mulher-Elástica (April Bowby), Cyborg (Joivan Wade), Sr. Ninguém (Alan Tudy), Homem-Robô (Brendan Fraser), Homem-Negativo (Matt Bomer) e Chefe (Timothy Dalton). A equipe de rejeitados entra em ação para investigar fenômenos ainda sem explicações e proteger a Terra de possíveis acidentes e vilões.