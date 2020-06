5 séries para assistir durante o fim de semana

Com grandes estreias chegando para o catálogo da Netflix neste final de semana, é um bom momento para gastar os dias de descanso se atualizando nos conteúdos novos dos serviços de streaming.

Desde “American Horror Story” até “I May Destroy You”, selecionamos algumas séries dos mais diversos gêneros que estarão em alta durante as próximas semanas. Muitas das séries terão conteúdo novo neste final de semana, então, cuidado com os spoilers indesejados.

Confira as dicas:

American Horror Story

Na última semana, as oito temporadas da série de terror criada por Ryan Murphy chegaram para o catálogo da Amazon Prime Video. “American Horror Story” apresenta, em suas temporadas únicas, histórias inspiradas em lendas e temas de terror populares nos Estados Unidos – como palhaços, assombrações, circos e bruxas. Sarah Paulson, Emma Roberts, Evan Peters e Jessica Lange são alguns dos nomes que aparecem em quase todas as temporadas, mas o elenco é sempre variado.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Coisa Mais Linda

A segunda temporada do sucesso nacional “Coisa Mais Linda” chega hoje, 19, ao catálogo da Netflix. A volta de Adélia (Pathy DeJesus), Theresa (Mel Lisboa), Malu (Maria Casadevall) e Lígia (Fernanda Vasconcellos) em meio a uma trama que envolve diversos debates sociais durante a década de 1950 é uma boa escolha para passar o final de semana. A segunda temporada traz, além da volta do grupo, personagens novos e uma nova caminhada para as protagonistas.

Onde assistir: Netflix

The Politician

Outra série que está recebendo sua segunda temporada nesta sexta-feira é “The Politician”, também de Ryan Murphy. Mas, diferentemente de American Horror Story, essa série gira em torno de Payton Hobart (Ben Platt) e sua incansável busca pelo estrelato político – do ensino médio. A continuação da história de Hobart promete mais conflitos políticos na sua vida.

Onde assistir: Netflix

The Sinner

As estreias da Netflix não param por aí. A terceira temporada da série policial “The Sinner” também chega nesta sexta-feira, 19, e tem Matt Bomer no papel principal, como Jamie. Seu personagem é apresentado como um cidadão comum, mas que se envolve como um dos principais suspeitos em um acidente de carro. O caso irá se tornar mais misterioso conforme o detetive Harry Ambrose (Bill Pullman) o investiga.

Onde assistir: Netflix

I May Destroy You

A nova série da HBO, que tem Michaela Coel no papel de Arabella, trata das diferenças entre liberdade e exploração – e como abusos sexuais podem afetar a vida de uma mulher moderna. A série de doze episódios marca o retorno de Michaela para a televisão, cinco anos após sua estreia como protagonista em “Chewing Gum”.