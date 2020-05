5 promoções de delivery em São Paulo no Dia do Hambúrguer

No Dia do Hambúrguer (comemorado hoje, 28 de maio), restaurantes em São Paulo, mesmo fechados por conta da quarentena, estão oferecendo serviços de delivery e promoções de alguns de seus lanches clássicos. Confira:

Vinil Burger

O Vinil Burger, com unidades em Pinheiros, Jardins e Butantã, oferece promoção em dobro: na compra de um hambúrguer de R$26, o cliente leva outro igual, na mesma montagem. No Vinil, o cliente escolhe a montagem do lanche, optando por ponto da carne, tipos de pão e queijo e complementos como picles, cebola caramelizada, bacon e tomates, por exemplo. A promoção é válida somente hoje (28) pelo iFood.

Hambúrguer do Vinil Burger Hambúrguer do Vinil Burger

Koburger

A casa, famosa por hambúrgueres de blend de wagyu, criou três lanches especiais para promoção no dia 28 de maio, com pedidos via iFood: o Kobe n’ cheese (burger 100% Kobe e queijo prato no pão brioche), por R$10; o Kobe n’ bacon maionese (burger 100% Kobe, queijo prato, tiras crocantes de bacon e maionese da casa no pão brioche), por R$14,99; e o Combo Kobe Cheese Salad (burger 100% Kobe, queijo prato, maionese da casa, alface, cebola roxa, tomate e molho especial de mostarda e mel no pão brioche, mais frita e guaraná), por R$25.

KoBurger – Kobe Cheese Salad KoBurger – Kobe Cheese Salad

Cabana Burger

A promoção da casa oferece o Cabana Burger (hambúrguer smash, queijo americano, alface, tomate e molho especial) por R$21 e fritas da casa por R$10. Comprando lanche e fritas, o cliente leva grátis um milk-shake de caramelo com flocos preparado com sorvete Ben&Jerry’s. Pedidos pelo app do Cabana Burger ou via iFood.

Hambúrguer do Cabana Burger Hambúrguer do Cabana Burger

Paris 6

A casa criou cinco novos lanches para o dia. Comprando uma das novidades, o cliente leva o segundo com 50% de desconto. Já levando dois lanches e fritas, o cliente ganha dois mil-folhas de cortesia – de doce de leite ou de creme Pâtissière. As novidades do cardápio são: Grand Burger P6 Gourmet Picanha com queijo brie, bacon, crispy de alho-poró, alface e maionese verde servido em pão de brioche; Grand Burger P6 Angus preparado com queijo coalho, alface e maionese verde servido em pão australiano; Grand Burger P6 Frango Crispy com queijo gorgonzola derretido, fatias de bacon, alface e maionese verde servido no pão brioche. Nas opções vegetarianas, Burger P6 Gourmet de Cogumelos acompanhado de queijo de cabra, purê de tomate fresco, rúculas e maionese verde no pão australiano; e o Burger P6 Gourmet Vegetal preparado na chapa servido com purê de tomate confit e servido no prato com fettuccine vegetariano de palmito pupunha. Delivery Paris 6 São Paulo 24h – (11) 95770-5986 e Delivery Paris 6 SP Vilaboim – (11) 98343-4111.

Hambúrguer de picanha do Paris 6 Hambúrguer de picanha do Paris 6

Feed Açougue

No Dia do Hambúrguer, a açougue boutique oferece promoção para quem quer fazer o próprio lanche em casa. O kit para quatro pessoas, com 4 blends de 150g de burgers do churrasqueiro (in natura) 150g, pães de hambúrguer, queijo cheddar, bacon em fatias e maionese da casa sai por R$98. Os pedidos podem ser feitos via iFood, UberEats, Rappi ou telefone: (11) 5627-4700 ou (11) 99290-2708.