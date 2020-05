3 ideias incríveis para receber seus amigos em casa – depois da quarentena

É muito gostoso poder cozinhar aquilo que se gosta, chamar os amigos em casa e compartilhar bons momentos.

A reunião daqueles que se amam é sempre memorável. É algo que merece acontecer em um local especial, bem convidativo, aconchegante e alegre. Se este ponto de encontro for a sala de estar e jantar, então é melhor que tal ambiente receba toda a atenção que merece, com uma boa decoração.

Este pode ser o ponto de partida para você receber bem os seus convidados em casa. Confira as dicas a seguir e descubra como arrasar na decoração.

Como recepcionar bem os amigos em casa?

Não basta abrir um lindo sorriso e tudo bem. Se quiser receber bem os amigos em casa é preciso oferecer mais. Seu lar precisa ser preparado para que, no momento da visita, as pessoas se sintam bem acolhidas, à vontade, protegidas e livres.

Tudo deve estar limpo e em ordem. Coloque belas almofadas nos sofas e ainda é possível incrementar a decoração da sala de jantar para ajudar a contagiar os convidados para uma confraternização bem alegre e divertida.

Inevitavelmente, quase todas as reuniões de amigos giram em torno de uma mesa de jantar. É que as pessoas se sentem melhor se o encontro vem com o propósito compartilhar uma refeição.

Assim elas sabem quando começar e terminar sua visita, e se faltar assunto podem se distrair e ficarem felizes se deliciando com os pratos servidos. Então, por que não caprichar mais na arrumação deste ponto da casa?

A pergunta que não quer calar é: como fazer com que todos fiquem confortáveis em sua sala de jantar? Simples, planejando. Deve-se ter atenção deste a manipulação do layout deste cômodo até a escolha do aparelho de jantar sobre a mesa.

É algo que pode dar um pouco de trabalho, mas o resultado compensa. E quando tudo estiver finalizado você perceberá que este local da casa estará pronto para a convivência e boa circulação.

Por falar nisto, Daiane Antinilfi disse, em reportagem de Gazeta do Povo, que “entre as cadeiras e a passagem deve haver, no mínimo, 90 cm. Com essa orientação é possível escolher o modelo da mesa que se harmoniza com a necessidade da casa e do ambiente”.

Como deixar a decoração da sala de jantar mais aconchegante?

1. Reflita sobre o layout

Antes de pensar em chamar os amigos para a sua casa, que tal pensar em melhorar a decoração da sua sala? Comece pensando no número de convidados receberá de vez em quando.

Agora é só estudar como deixar este ambiente mais acolhedor. Pode tentar ganhar mais espaço com uma reforma ou talvez integrar o espaço com outro setor do imóvel.

Aliás, integração de ambientes é uma forte tendência em arquitetura. Você pode pedir para um profissional em estruturas analisar o seu caso e ver se a sua casa permite que sala e cozinha, sala e sala, ou sala e varanda gourmet possam ser unidas.

Assim, pode-se oferecer uma melhor experiência aos convidados, mais diversão, onde todos possam se enxergar não importa onde estejam e o que estejam fazendo.

2. Pense sobre os móveis

Mesmo que sua sala de estar seja pequena, ela pode ser convidativa, desde que não fique atulhada de móveis sem necessidade. É preciso priorizar o lugar da mesa de jantar na planta deste ambiente.

O ideal é que o modelo do móvel fosse redondo, pois facilita a circulação e a comunicação de pessoas no local. Mas se for uma mesa quadrada também pode funcionar bem para a confraternização.

Quanto às cadeiras, é melhor investir naquelas com uma estrutura mais leve e um desenho ergonômico. Elas não precisam seguir o mesmo padrão de design, nem ter a mesma cor ou ser do mesmo material.

Na verdade, misturar peças de diferentes estilos está bem na moda. Só basta que todas tenham algo que as una em termos de linguagem, e que sejam confortáveis, deixando as pessoas sempre à vontade.

Além da mesa e cadeiras de jantar, é possível ter outros móveis na sala de jantar – isto se o ambiente tiver uma área grande o suficiente que permita isto. É importante que tais peças sejam multiuso, que complementem o conjunto anterior.

É exemplo balcão buffet, carrinho bar, aparador, banco, banquetas e mais. Estas servirão ou de apoio para servir comidas e bebidas ou de assentos extras.

3. Escolha os acessórios

Agora você chegou ao ponto chave. É a vez de pensar na personalização da decoração para que ela se torne mais bonita, descontraída e acolhedora.

Podem-se ter, quadros, espelhos e vasos de plantas. Claro que não se pode esquecer-se do pendente sobre a mesa de jantar. Este pode ser o detalhe mais glamoroso do cenário – iluminando o local e encantando os convidados.

Por falar nisto, iluminação é sempre uma questão importante em projetos de decoração. É um detalhe que precisa ser estudado com relação ao seu imóvel também – se quiser receber bem os seus amigos em casa. Um sistema tradicional para uma sala de jantar deve contar com um lustre no centro da mesa de jantar, sanca com luz difusa, mais um jogo de spots embutidos com fachos direcionáveis.

No dia-a-dia, a zona da mesa pode ser adornada apenas com um centro de mesa – que pode ser, por exemplo, um lindo arranjo de flores naturais.

Já no dia da reunião de amigos tudo deve ser alterado, abrindo espaço para o aparelho de jantar. Uma proteção deve ser dada à superfície – talvez com um jogo de sousplat. Então, para valorizar o cenário, são posicionados os copos, pratos, talheres e guardanapos.

Confira as imagens apresentadas neste texto. Em alguns exemplos pode-se ver uma linda mesa de jantar montada para receber um grupo de convidados.

Observe todas as cores, texturas e alturas dos elementos. Veja como tudo é alegre, mesmo quando arranjado de maneira formal. Perceba o esforço destes anfitriões de mostrar aos seus convidados o quanto eles são queridos e bem vindos em sua casa.

Agora que você já sabe como deixar o ambiente encantador, não perca mais tempo, convide logo seus amigos para um jantar incrível.

Essas dicas de como formar uma boa decoração para acolher amigos foram criadas pela equipe Viva Decora.