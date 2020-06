10 vinhos a partir de R$ 55 para celebrar o Dia dos Namorados 2020

1. Cellar Vnhos - L'Amelianu zoom_out_map 1/10 DOMAINE L'AMEILLAUD - Esse é um vinho do sul do Rhône. Um corte de uvas que se equilibram e se complementam. 60% Grenache, 60% Syrah, 18%% Carignnan e 2% Mouvèdre. Uvas típicas daquela região. As vinhas têm em média 45 anos de idade, com composição do solo de calcário e pedras, além de solo arenoso. O resultado é um vinho com muita fruta negra no nariz, uma deliciosa violeta, extremamente aromático. Além disso, estupenda mineralidade no paladar, com ótima estrutura e densidade. Preço: 145,00. (Cellar Vinhos/Divulgação) DOMAINE L'AMEILLAUD - Esse é um vinho do Sul do Rhône, que por sua vez, fica ao Sul da França. Um corte de uvas que se equilibram e se complementa, 60% Grenache, 60% Syrah, 18%% Carignnan e 2% Mouvèdre. Uvas típicas daquela região. As vinhas têm em média 45 anos de idade, composição do solo de calcário e Pedras, além de arenoso. O resultado é um vinho com muita fruta negra no nariz, uma deliciosa violeta, extremamente aromático. Além disso, estupenda mineralidade no paladar, com ótima estrutura e densidade. Preço: 165,00.

Marques de Casa Concha Etiqueta Negra - Lançamento do renomado enólogo Marcelo Papa, recebeu 93 pts de James Suckling e 93 de Tim Atkin. Possui sabores de cereja, cedro, cassis, amora, açafrão preto, além da presença de grafite. Grande concentração de sabores emoldurados por taninos firmes. Uma textura suave, quase sedosa. A safra 2017, disponível no país, recebeu também 91 pontos no Tim Atkin. Preço sugerido: a partir de R$ 246,91.

Amelia Chardonnay - É o reflexo de um espírito inquieto, aventureiro e inspirador que desafia regras e sai em busca de novos horizontes. Com o enólogo Marcelo Papa à frente deste premiado rótulo, Amelia tem um novo visual e uma nova origem para a produção de seu Chardonnay. A nova origem de Amelia é o resultado da busca da vinícola chilena Concha Y Toro por vinhos com caráter, que expressam características únicas, proporcionando grande frescura, mineralidade e acidez equilibrada aos vinhos. Preço sugerido: a partir de R$ 351,41.

Biscardo Amarone della Valpolicella Classico DOCG 2015 - Possui aroma de geleia de frutas vermelhas com nuances de tabaco, amêndoas e chocolate, e no paladar se apresenta encorpado, com notas de frutas-passas e amêndoas, taninos finos e maduros. Harmoniza muito bem com queijos azuis, costela suína defumada e risoto de parmesão com ragu de ossobuco. Preço: R$ 249,90.

Edoné Cuvée de María Extra Brut - Possui diversas premiações, entre elas Medalha de Ouro Bacchus 2020 e Medalha de Ouro Portugal Wine Trophy. É uma expressão de Chardonnay que possui paladar frutado e aroma com leves notas florais, e carrega, em seu sabor, a complexidade de um espumante que teve 24 meses de maturação. Seu processo delicado e complexo de produção o tornou uma bebida muito premiada e ideal para harmonizar com vieiras, frutos do mar ou aperitivos. Preço: R$ 99,90.

Le Marchesine Franciacorta Brut DOCG - Produzido na região da Lombardia, na Itália, possui nota aromática amanteigada que em poucos instantes na taça cede espaço para notas de fruta madura, pão fresco e leveduras. Produzido da maneira tradicional, tendo a segunda fermentação na garrafa, é um corte das uvas Chardonnay, Pinot Blanc e Pinot Noir. Ótima pedida para bebericar na companhia de canapés, além de garantir brindes para momentos especiais. Preço: R$ 160,00.

Viñas de Chacras Reserva 2015 Típico Cabernet Sauvignon chileno que agrada a maioria dos paladares. Boa companhia para uma pizza ou carne assada, é elaborado com uvas cultivadas na região do Valle del Maule. Conta com cinco meses de passagem em barricas de carvalho, o que colaborou com notas aromáticas de especiarias entre as de frutas vermelhas. Na boca é um vinho equilibrado, com taninos suaves e bom corpo. Preço: R$ 55,23.

Churchills Estate Douro 2015 - Produzido com uvas cultivadas em uma das mais belas regiões de Portugal e do Mundo, no Douro. Este corte de uvas tipicamente portuguesas (Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Roriz) e que estágiou durante 12 meses em barricas de carvalho francês está no ponto para ser desarrolhado. No nariz são sentidas notas aromáticas de cereja, amora e café, enquanto que na boca é daqueles vinhos que pedem comida. Uma rabada com agrião ou ravióli de cordeiro são boas sugestões para acompanhar. Preço: R$ 169,90.

Apothic Crush 2016 - Entre as uvas que se diferenciam, o Crush conta com uma parcela de Pinot Noir e em seus aromas o chocolate e a baunilha dominam. Ele combina com uma costelinha suína, filé à parmegiana, risoto de pepperoni com queijo, churrasco, comida mexicana, frango teriyaki. Preço: R$ 108,12.