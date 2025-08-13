Yuri Alberto, do Corinthians, passa por cirurgia em SP; veja o tempo de recuperação do atacante

O atacante do Corinthians, Yuri Alberto, foi submetido a uma cirurgia na madrugada desta quarta-feira, 13.

Segundo comunicado oficial do clube, o jogador sentiu dores abdominais na noite da última terça-feira, 12, e foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo. Após uma avaliação realizada pelo gastroenterologista Dr. Walter Ayres, foi constatado uma hérnia inguinal.

Yuri, de 24 anos, passou pelo procedimento cirúrgico e tem previsão de alta para esta quinta-feira, 14.

A hérnia inguinal ocorre quando parte do intestino ou de outro tecido intra-abdominal se projeta através de uma fraqueza ou abertura na parede muscular localizada na região da virilha. De acordo com informações do Centro de Hérnia em São Paulo, o tempo de recuperação total para uma cirurgia desse tipo fica em torno de seis semanas. Entretanto, vale lembrar o histórico de recuperações rápidas do jogador.

Histórico de lesões e recuperações rápidas do jogador

Em fevereiro de 2024, o jogador do Corinthians teve uma fissura no oitavo arco costal (uma fratura na costela), causada por uma joelhada do zagueiro Murilo, do Palmeiras, durante um clássico. O tempo usual de recuperação para esse tipo de lesão varia de 4 a 6 semanas. No entanto, Yuri se recuperou mais rápido do que o esperado, voltando a jogar em apenas 7 dias após o diagnóstico. Especialistas explicaram que o bom condicionamento físico do atacante ajudou a proteger a região e acelerar sua recuperação.

Mais recentemente, em 24 de maio deste ano, Yuri sofreu uma fratura no processo transverso da vértebra L1, na região lombar direita, durante um jogo contra o Atlético-MG. Segundo o Corinthians, ele ficou imobilizado com um colete e passou por sessões de fisioterapia. Aproximadamente 50 dias após a lesão, o jogador já estava em fase de transição e ficou disponível para os jogos do time.

Corinthians já tem três jogadores principais afastados

O holandês Memphis Depay também está afastado do clube após sentir dores no músculo posterior da coxa direita durante a decisão contra o Palmeiras na segunda partida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogador teve uma lesão de grau 2 diagnosticada e vai ficar pelo menos um mês longe dos gramados, de acordo com Dorival Júnior, técnico do clube.

André Carrillo, peruano meia-campista, foi diagnosticado com uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e passará por cirurgia nos próximos dias. Segundo Dorival, o meia não deve voltar ao campo até o final deste ano.