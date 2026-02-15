Ypiranga x Internacional: onde assistir e horário pela semifinal do Campeonato Gaúcho

Repórter
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 09h24.
O Ypiranga e Internacional se enfrentam neste domingo, 15, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Colosso da Lagoa, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.
Dono da melhor campanha geral, o Colorado garantiu vaga na semifinal após vencer o São Luiz por 3 a 1 nas quartas de final. A equipe busca abrir vantagem fora de casa para decidir a classificação com mais tranquilidade no confronto de volta.
Já o Ypiranga, de Erechim, avançou ao derrotar o Caxias por 2 a 0. Embalado, o time comandado por Raul Cabral tenta surpreender diante da torcida e sair na frente na disputa por uma vaga na final do estadual.
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.
Ypiranga: Zé Carlos; Cleiton, Walce, William Gomes e Nicolas; Igor Silva, Ramon Vinícius e Felipe Ferreira; Estevão, Gustavo Simões e Danielzinho. Técnico: Raul Cabral.
Internacional: Anthoni; Aguirre, Félix Torres, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique e Bruno Tabata; Allex, Alerrandro e João Victor. Técnico: Paulo Pezzolano.