Esporte

Ypiranga x Internacional: onde assistir e horário pela semifinal do Campeonato Gaúcho

Partida entre Ypiranga x Internacional é válida pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 09h24.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O Ypiranga e Internacional se enfrentam neste domingo, 15, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Colosso da Lagoa, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Dono da melhor campanha geral, o Colorado garantiu vaga na semifinal após vencer o São Luiz por 3 a 1 nas quartas de final. A equipe busca abrir vantagem fora de casa para decidir a classificação com mais tranquilidade no confronto de volta.

Já o Ypiranga, de Erechim, avançou ao derrotar o Caxias por 2 a 0. Embalado, o time comandado por Raul Cabral tenta surpreender diante da torcida e sair na frente na disputa por uma vaga na final do estadual.

Onde assistir ao vivo o jogo do Ypiranga x Internacional hoje pelo Campeonato Gaúcho?

O jogo deste domingo, às 20h30, entre Ypiranga e Internacional terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo do Ypiranga x Internacional hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

Prováveis escalações

Ypiranga: Zé Carlos; Cleiton, Walce, William Gomes e Nicolas; Igor Silva, Ramon Vinícius e Felipe Ferreira; Estevão, Gustavo Simões e Danielzinho. Técnico: Raul Cabral.

Internacional: Anthoni; Aguirre, Félix Torres, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique e Bruno Tabata; Allex, Alerrandro e João Victor. Técnico: Paulo Pezzolano.

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogosInternacional

Mais de Esporte

São Bernardo x Corinthians: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

Santos x Velo Clube: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

Palmeiras x Guarani: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

Ponte Preta x São Paulo: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

Mais na Exame

Tecnologia

Mercado de bicicletas elétricas cresce no Brasil, mas fiscalização e infraestrutura não acompanham

Negócios

Yopa: qual foi o fim da famosa marca de picolés dos anos 1990

Guia do Eleitor

Como imprimir o título de eleitor pelo site do TSE?

Brasil

Preços nos restaurantes vão subir até 10% com fim da 6x1, diz presidente da Abrasel