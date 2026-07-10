Yamal joga hoje? Veja a escalação confirmada da Espanha para enfrentar a Bélgica

Lamine Yamal: Jogador é a principal esperança da Espanha ((Foto: Frederic J. Brown / AFP))
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Publicado em 10 de julho de 2026 às 15h07.
A Espanha está escalada para enfrentar a Bélgica pelas quartas de final da Copa do Mundo. O técnico Luis de la Fuente confirmou a manutenção da equipe que venceu Portugal nas oitavas de final e terá Lamine Yamal entre os titulares no duelo desta sexta-feira, 10, às 16h, horário de Brasília.
Principal destaque da seleção espanhola no Mundial, Yamal segue como uma das principais armas ofensivas da equipe. O jovem atacante atuará aberto pelo lado direito, explorando a velocidade, os dribles e a capacidade de criar oportunidades para o centroavante Mikel Oyarzabal, artilheiro da Fúria na competição.
No meio-campo, Rodri continua como o responsável por dar equilíbrio à equipe, enquanto Pedri e Dani Olmo terão liberdade para organizar as jogadas e aproximar o ataque. Já Álex Baena completa o setor ofensivo, oferecendo movimentação e qualidade na construção das jogadas.
A defesa também permanece inalterada, com Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella protegendo o goleiro Unai Simón.
A Espanha entra em campo com: Unai Simon; Porro, Cubarsi, Laporte e Cucurella; Rodri e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo e Baena; Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente
Sem mudanças em relação ao time que eliminou Portugal, Luis de la Fuente aposta no entrosamento da equipe para tentar superar a Bélgica e garantir uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo.
Já a Bélgica entra em campo com: Courtois; Castagne, Mechele, Ngoy e De Cuyper; Tielemans, Raskin e De Bruyne; Doku, De Ketelaere e Trossard. Técnico: Rudi Garcia