XV de Jaú x São Paulo: onde assistir e horário do jogo pela Copinha 2025

O São Paulo enfrenta XV de Jaú nesta sexta-feira, 10, às 21h30, no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. A partida é válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copinha e será transmitida ao vivo pelo canal SporTV.

O tricolor paulista lidera o Grupo 4 com duas vitórias em dois jogos e já garantiu a classificação para a próxima fase. A equipe busca manter os 100% de aproveitamento e assegurar a liderança do grupo. O XV de Jaú, por sua vez, precisa de uma vitória para avançar na competição e conta com o apoio de sua torcida para surpreender o Tricolor.

O Estádio Zezinho Magalhães, conhecido como Jauzão, será o palco deste confronto decisivo. Os torcedores podem acompanhar todos os lances ao vivo pelo canal SporTV.

Como assistir online o jogo XV de Jaú x São Paulo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo aplicativo Globoplay, que retransmite o SporTV.

Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.