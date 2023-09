WSL e Candy Crush Soda iniciam parceria inédita nas finais do mundial de surfe

A WSL (World Surf League) e o Candy Crush Soda, que faz parte da popular franquia para jogos de celular “Candy Crush Saga”, oficializaram uma colaboração inédita. A partir desta quinta-feira, 7, o game contará com o Soda Surf Cup apresentado pela WSL, torneio criado para a temporada especial com temática voltada à modalidade, além de imersões customizadas em alusão à Liga e ao esporte.

O acordo, costurado pela WSL Brasil, foi lançado às vésperas do Rip Curl WSL Finals, que acontecerá entre 8 e 16 de setembro, em Trestles, na Califórnia, e receberá melhores surfistas da temporada em busca do Troféu Duke Kahanamoku e do título mundial. O Brasil, vencedor de seis das últimas oito edições, terá dois representantes: Filipe Toledo, líder do ranking geral, e João Chianca.

O torneio in-game do jogo desenvolvido pela King terá duração de aproximadamente quatro semanas e vai colocar jogadores ao redor do mundo para competirem entre si por recompensas exclusivas. Os participantes vão encarar uma competição com quatro etapas, passando por qualificatórios e wildcards para chegar ao topo dos placares de líderes. Entre os prêmios dentro do jogo e no mundo real para os fãs da WSL e jogadores de Candy Crush Soda, estão:

Sorteio de prancha assinada pelo campeão do Rip Curl WSL Finals;

Viagem para um local típico do cenário mundial de surfe para o vencedor;

Garrafas gigantes de refrigerantes comemorativas do Candy Crush Soda;

Diversas recompensas in-game durante o torneio.

Personalizações

Além do campeonato virtual, todo o ambiente de Candy Crush Soda passará por personalizações voltadas à WSL, garantindo imersão por meio das duas marcas. Além da customização da tela inicial, menu principal, placares de líderes e pop-ups no jogo, alguns doces de Candy Crush Soda serão remodelados para o formato de uma prancha de surfe. As ações se expandem para fora do game, com campanhas promocionais especiais nas notificações de tela dos dispositivos móveis, mídias sociais e lojas de aplicativos, por exemplo.

“Candy Crush Soda e WSL são duas marcas de alcance global. Queremos criar uma experiência única, não só visual dentro do jogo, mas também imersiva, a ponto de os milhões de jogadores se sentirem em uma competição ao lado dos melhores surfistas do planeta. Nosso objetivo é que os fãs do game descubram o entusiasmo envolvido no Rip Curl WSL Finals e a emoção do campeonato mundial de surfe”, comenta Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina e idealizador do projeto.

Desde o lançamento do jogo, em 2012, Candy Crush se tornou uma das franquias mais populares de jogos mobile do mundo. Ao todo, são mais de 3.5 bilhões de downloads e 80 milhões de seguidores em todas as plataformas, além de liderar a Apple Store por mais de sete anos. A WSL conta com mais de 110 milhões de fãs globalmente e acumulou, em 2022, mais de 2 milhões de espectadores.

“Eu diria que as únicas pessoas mais preparadas para esse desafio do que os jogadores do Candy Crush Soda Saga são os profissionais que competem nas finais da World Surf League”, disse Todd Green, gerente geral da franquia Candy Crush. “A parceria com a World Surf League tem sido a combinação perfeita de nossos mundos divertidos e competitivos - teremos os Soda Gummy Bears surfistas e até a chance de ganhar uma prancha de surf Candy Crush Soda personalizada assinada pelos melhores surfistas do mundo.”

Em meio à parceria com a WSL durante as finais, os jogadores de Candy Crush Soda terão a oportunidade única de engajar com a competição no mundo real e de imergir em uma experiência 360°. Será montado um espaço à beira-mar com zonas para espectadores, cadeiras, guarda-chuvas, estações de café e hidratação com a marca Soda do game, QR Code para download do jogo e outras atrações.