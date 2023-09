WSL divulga calendário da edição 2024 do Circuito Mundial de Surfe; veja datas

A WSL (Liga Mundial de Surfe) anunciou nesta quarta-feira, 20, o calendário da edição 2024 do Circuito Mundial de Surfe, que terá nove etapas na temporada regular por causa da disputa dos Jogos Olímpicos de Paris (França). A janela de disputas terá início em Pipeline (Havaí) no dia 29 de janeiro.

🗓️ Calendário do CT 2024 definido! Veja agora o que está de volta ao Tour, o que mudou e o que tem de novo no Calendário do CT 2024 ➡️ Nos vemos em Pipeline!#WSLBrasil pic.twitter.com/PRrvlRvS6m — WSL Brasil 🇧🇷 (@WSLBrasil) September 20, 2023

Etapa do Fiji

Entre as novidades estão o retorno da etapa de Fiji, após uma ausência de 7 anos, e as saídas do programa de disputas das etapas do Surf Ranch, disputada nos Estados Unidos na piscina de ondas de Kelly Slater, e de Jeffreys Bay, na África do Sul. Já o Brasil continua tendo uma etapa, a de Saquarema, programada para acontecer entre os dias 22 e 30 de junho, a última parada do Circuito Mundial antes das Olimpíadas, que terão como palco os tubos de Teahupo´o, no Taiti.

Já o WSL Finals, etapa final que decide os títulos mundiais da temporada, terá como palco as ondas de alta performance de Lower Trestles (Califórnia), nos Estados Unidos, pelo quarto ano consecutivo. Nas três edições anteriores só deu Brasil, com o título de 2021 de Gabriel Medina e com Filipe Toledo triunfando tanto em 2022 como em 2023. O WSL Finals 2024 será disputado no melhor dia de ondas em Trestles no período de 6 a 14 de setembro.

Fiji ESTÁ DE VOLTA! 🇫🇯 Pela primeira vez desde 2017, o CT retorna para uma das melhores ondas do mundo, Cloudbreak!#WSLBrasil pic.twitter.com/BdRBTsjpNo — WSL Brasil 🇧🇷 (@WSLBrasil) September 20, 2023

“2024 será um grande ano para o nosso esporte e nossa programação foi projetada para apoiar isso […]. Os Jogos Olímpicos são um dos maiores palcos do mundo e queremos que nossos surfistas tenham a oportunidade de dar o seu melhor, por isso instituímos o intervalo e ajustamos as datas do CT 2024”, declarou o chefe de esportes da Liga Mundial de Surfe, Jessi Miley-Dyer.