WSL Challenger Series: encerramento marca sucesso das etapas de surfe em ‘capital’ da modalidade

O “Maracanã do Surf”, como é conhecida a cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro, reforçou a conexão entre a cidade e o esporte após o encerramento inédito do Challenger Series (CS) 2023 no Brasil, divisão de acesso para a elite mundial de surfe. Um dos eventos mais importantes da World Surf League (WSL) na América Latina no ano, o Corona Saquarema Pro apresentado por Banco do Brasil contou com grandes disputas ao longo dos sete dias, além de diversas ativações que aproximaram e engajaram o público local.

No show principal na Praia de Itaúna, a etapa decisiva do Challenger Series conheceu os classificados no masculino e feminino para o Championship Tour (CT) 2024. Entre os confirmados, dez homens e cinco mulheres, o destaque ficou com Samuel Pupo, que venceu a competição em Saquarema e assegurou a vaga na elite do ano que vem, além de Deivid Silva, outro brasileiro garantido no circuito mundial - ao todo, dez atletas vão representar o Brasil no CT.

A cerimônia para entrega dos troféus aos campeões, inclusive, chamou a atenção por uma novidade: os itens especiais, inspirados em Toy Art e produzidos pela PB Arts, aterrissaram com um paraquedista para ser entregue pelas mãos da prefeita de Saquarema, Manoela Peres. A chegada do Munny, um dos toys produzidos e pintados pela empresa de arte, via paraquedas reforça a cidade como epicentro de voo livre, parapente e paramotor. Além de Samuel, os premiados na competição foram o taitiano Mihimana Braye (vice no masculino), a canadense Erin Brooks (campeã no feminino) e a australiana Sophie McCulloch (vice no feminino).

Além disso, a combinação entre esporte e entretenimento voltou à tona no evento. As manobras dos surfistas tiveram como complemento ações inéditas e baterias especiais ao público presente, que bateu recorde de pessoas para competições de Challenger Series. Uma das principais atrações foi protagonizada pela Esquadrilha Ceu, entidade civil formada por pilotos de caça, com apresentação de demonstrações aéreas sobrevoando a Praia de Itaúna.

Para esta edição, a WSL também realizou baterias temáticas com mensagens positivas para o esporte e a sociedade. A primeira delas foi a “Onda do Bem Outubro Rosa”, feita em parceria com o INCAvoluntário, braço social do Instituto Nacional de Câncer (INCA), que contou com personalidades femininas do surfe em prol do diagnóstico precoce, tratamento e conscientização no combate ao câncer de mama. Além dela, a bateria Legends trouxe momentos nostálgicos aos fãs de surfe, com os duelos entre Rico Souza e Otávio Pacheco, e também Victor Ribas diante de Guilherme Herdy. Outros destaques ficaram com a apresentação de Bruno Jacob, vice-campeão mundial de Jet Waves, que realizou diversas manobras radicais com jet ski, e o Hino Nacional cantado por Juceir Jr, finalista do reality show The Voice Brasil.

“Saquarema tem se transformado na casa dos grandes eventos de surfe no país. O show protagonizado pelos surfistas no sucesso da etapa final do Challenger Series ganhou o complemento de diversas ativações inéditas, uma marca da WSL no engajamento da população local. Conseguimos aliar esporte e entretenimento para conquistar novos recordes e seguir promovendo competições com apoio dos nossos parceiros”, afirma Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina.

A cidade também se tornou um polo para ligar sustentabilidade e esporte. Durante o Corona Saquarema Pro, a WSL, no 1º Fórum da Economia do Mar, entregou bancos e quilhas produzidos através da reciclagem de 560 kg de lonas e 86 kg de presilhas da estrutura do Vivo Rio Pro 2023. Os 23 bancos foram doados à Prefeitura de Saquarema, e as 300 quilhas foram destinadas ao CT Léo Neves.

Saquarema: sinônimo de sucesso e vitória brasileira

O evento reforçou a conexão do esporte com a cidade fluminense, que se tornou local de vitórias brasileiras e mais uma vez sede de campeonatos da WSL no país em diversas categorias. Em junho, o município recebeu o Vivo Rio Pro 2023, etapa brasileira do Championship Tour que movimentou mais de R$ 97 milhões na economia. Após a repercussão positiva, um dos sucessos repetidos pela Liga foi a Vila dos Patrocinadores, espaço dedicado para ativações dos principais parceiros da entidade, desta vez com estandes especiais de Kaiak Natura, Banco do Brasil e Prefeitura de Saquarema.

Além das competições válidas pelo CT e CS, Saquarema foi palco da primeira etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023, o Saquarema Surf Festival, com uma pontuação de 5.000 pontos para o Qualifying Series (QS). O evento, que proporciona oportunidades para jovens talentos, homenageou uma lenda do surfe brasileiro: Léo Neves, nome dado à escola de surfe da cidade voltada a crianças e adolescentes cujo ensino e aprendizagem da modalidade são gratuitos.

Nas três etapas deste ano no município, inclusive, houve vitórias brasileiras na categoria do masculino e uma no feminino, consolidando ainda mais a posição de Saquarema como vitrine do surfe nacional. Yago Dora (campeão da etapa do CT); Samuel Pupo, Ian Gouveia e Tainá Hinckel (vencedores do Saquarema Surf Festival), mantiveram a hegemonia do país em todas as categorias - nos eventos do circuito mundial, são cinco vitórias brasileiras em sequência.