WSL Challenger Series 2023: após sucesso com elite do surfe, Saquarema sediará final da competição

Conhecida como o “Maracanã do Surfe”, a cidade de Saquarema, localizada na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, receberá a última etapa do Corona Saquarema Pro 2023, realizado pela World Surf League (WSL). O evento, que acontecerá entre os dias 14 e 21 de outubro, será na Praia de Itaúna e vai coroar os novos atletas que farão parte do Championship Tour (CT) 2024, Circuito Mundial de Surfe.

O torneio final, responsável por selecionar os 10 melhores atletas masculinos e as cinco melhores atletas femininas no ranking global, se estende por seis etapas ao longo do ano e desempenha papel fundamental para o acesso à elite do esporte, além de ser o segundo mais importante da modalidade na América Latina em 2023. Finalista do WSL Finals na atual temporada, João Chianca foi um dos surfistas que alcançou a principal divisão do surfe a partir da disputa do Challenger Series, em 2022.

Além da grande final da competição, estão programadas diversas atrações para o público local e fãs de surfe no Corona Saquarema Pro 2023. Uma das principais formas de entretenimento será com a Vila dos Patrocinadores, espaço consolidado pela WSL nas areias de Saquarema. Nesta edição, as ações contarão com participação do Banco do Brasil (um hub para inscrições de atividades gratuitas), Monster (simulador de surf), Natura Kaiak (stand sensorial) e a Prefeitura de Saquarema (stand turístico).

Outras imersões destinadas ao público serão oferecidas pelo Banco do Brasil, que é um dos principais apoiadores da modalidade no país. Na Praia de Itaúna, os visitantes terão à disposição aulas gratuitas de surfe, beach tennis, fitdance, vôlei de praia, yoga e espaço kids, estrutura semelhante à montada em provas do Circuito Banco do Brasil de Surfe.

O evento também será palco de baterias especiais, casos da chamada “Onda Rosa”, em alusão ao Outubro Rosa - com personalidades em disputas de equipe - e do Legends, com ex-atletas do CT e nova geração do surfe. Entre os espetáculos além das ondas, a WSL prepara apresentações inéditas da Esquadrilha CÉU, demonstração acrobática de Jet Skies, além de ativações interativas com o público local - distribuição de brindes e diversas brincadeiras - e um show nacional para representar a população jovem presente.

"A estrutura que Saquarema oferece, tanto em termos de ondas consistentes quanto do espaço físico, torna a cidade a localização ideal para prática do surfe. A paixão da comunidade pelo esporte tem sido fundamental para o crescimento e desenvolvimento da modalidade, regional e nacionalmente. É uma honra encerrar a temporada aqui", destaca o presidente da WSL na América Latina, Ivan Martinho.

Consolidada como um dos destinos mais importantes do surfe mundial, Saquarema já sediou outras duas competições da WSL este ano. A primeira delas foi o Saquarema Surf Festival, realizada em abril, que fez parte do Qualifying Series (QS), focado na descoberta de jovens talentos. A segunda, Vivo Rio Pro 2023, correspondeu à oitava etapa do Championship Tour, atraindo os melhores surfistas do mundo e terminando com vitória do brasileiro Yago Dora.

Segundo o relatório de impacto econômico publicado pela EY, o torneio do CT movimentou mais de R$97 milhões, contribuindo significativamente com R$35 milhões para o Produto Interno Bruto (PIB) do município. Além disso, foi registrado um impacto significativo no turismo local, com a ocupação máxima da rede hoteleira e gastos totais de visitantes de aproximadamente R$43 milhões na região.

"O impacto econômico se reflete principalmente em Saquarema, mas a atividade apoiada pela Liga também se estende pela Região dos Lagos e pelo Estado do Rio de Janeiro. Este envolvimento ativo da comunidade contribui para espalharmos a cultura do surfe por todo o país e reconhecer a cidade como capital nacional do surfe”, pontua Martinho.

Sobre a World Surf League

A World Surf League (WSL) promove as principais competições de surfe no planeta, coroando os campeões mundiais desde 1976, com os melhores surfistas do mundo se apresentando nas melhores ondas do mundo. A WSL é composta por uma divisão de Circuitos e Competições, que supervisiona e opera mais de 180 eventos globais a cada ano; pela WSL WaveCo, que produz as melhores ondas artificiais de alta performance; e pela WSL Studios, com produções independentes de conteúdos e projetos com e sem roteiros.