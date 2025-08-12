WSG Tirol x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo amistoso internacional

WSG Tirol e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira, 12 de agosto, às 14h, no Estádio Tivoli Tirol, em Innsbruck, Áustria. A partida terá transmissão no SportyNet (TV e YouTube).

O WSG Tirol já estreou na nova temporada do futebol europeu, liderando o Campeonato Austríaco com duas vitórias em duas rodadas disputadas.

O Real Madrid, por sua vez, faz seu primeiro amistoso de pré-temporada e espera contar com a estreia do lateral-esquerdo Álvaro Carreras, recém-contratado do Benfica por cerca de 50 milhões de euros (aproximadamente 316 milhões de reais).

Prováveis escalações:

WSG Tirol: Stejskal; M. Boras, Lawrence, Gugganig; Q. Butler, V. Müller, M. Taferner, B. Böckle; Sabitzer, M. Wels; T. Anselm.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Álvaro Carreras; Valverde, Dani Ceballos, Brahim Díaz; Vini Jr, Gonzalo García, Mbappé.

Onde assistir ao vivo o jogo do WSG Tirol x Real Madrid hoje?

O jogo desta terça-feira, 14h, entre WSG Tirol e Real Madrid terá transmissão ao vivo no SportyNet (TV e YouTube).

Como assistir online o jogo do WSG Tirol x Real Madrid hoje?

Você pode assistir à partida online pelo YouTube (canal SportyNet).