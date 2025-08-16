Wolves x Manchester City: onde assistir, horário e escalações da Premier League

Wolves e Manchester City se enfrentam neste sábado, 16 de agosto, às 13h30, no Molineux Stadium, em Wolverhampton. O jogo terá transmissão ao vivo pela Disney+.

Com o comando de Vítor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians, o Wolverhampton aposta no reforço do colombiano Jhon Arias para brigar pela parte superior da tabela da Premier League. No entanto, o time perdeu o brasileiro Matheus Cunha, vendido ao Manchester United, e encara alguns desfalques importantes, como Leon Chiwone, Yerson Mosquera e Fábio Silva, todos lesionados.

Do outro lado, o Manchester City passa por uma reformulação após uma temporada de 2024/25 sem títulos importantes. O time de Pep Guardiola contratou reforços como Rayan Cherki, do Lyon, Tijjani Reijnders, do Milan, e ainda tirou o lateral-esquerdo Rayan Aït-Nouri do próprio Wolverhampton. Porém, o técnico não poderá contar com Kovacic, que está lesionado, e Rodri deve começar no banco.

Prováveis escalações:

Wolves (Técnico: Vítor Pereira)

José Sá; Matt Doherty, Emmanuel Agbadou, Toti Gomes e Ki-Jana Hoever; João Gomes, André e David Moller Wolfe; Fer López, Jhon Arias e Jorgen Strand Larsen.

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Lewis (Matheus Nunes), Ruben Dias, Gvardiol e Ait-Nouri; Nico González (Doku) e Reijnders; Bernardo Silva, Cherki e Marmoush; Haaland.

Onde assistir ao vivo o jogo Wolves x Manchester City?

O jogo entre Wolverhampton e Manchester City, neste sábado, 16 de agosto, às 13h30, terá transmissão ao vivo pela Disney+.

Como assistir online o jogo do Wolves x Manchester City?

Você pode assistir à partida online pela Disney+.