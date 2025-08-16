Wolves x Manchester City: onde assistir, horário e escalações da Premier League

Repórter
Publicado em 16 de agosto de 2025 às 10h04.
Wolves e Manchester City se enfrentam neste sábado, 16 de agosto, às 13h30, no Molineux Stadium, em Wolverhampton. O jogo terá transmissão ao vivo pela Disney+.
Com o comando de Vítor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians, o Wolverhampton aposta no reforço do colombiano Jhon Arias para brigar pela parte superior da tabela da Premier League. No entanto, o time perdeu o brasileiro Matheus Cunha, vendido ao Manchester United, e encara alguns desfalques importantes, como Leon Chiwone, Yerson Mosquera e Fábio Silva, todos lesionados.
Do outro lado, o Manchester City passa por uma reformulação após uma temporada de 2024/25 sem títulos importantes. O time de Pep Guardiola contratou reforços como Rayan Cherki, do Lyon, Tijjani Reijnders, do Milan, e ainda tirou o lateral-esquerdo Rayan Aït-Nouri do próprio Wolverhampton. Porém, o técnico não poderá contar com Kovacic, que está lesionado, e Rodri deve começar no banco.
José Sá; Matt Doherty, Emmanuel Agbadou, Toti Gomes e Ki-Jana Hoever; João Gomes, André e David Moller Wolfe; Fer López, Jhon Arias e Jorgen Strand Larsen.
Ederson; Lewis (Matheus Nunes), Ruben Dias, Gvardiol e Ait-Nouri; Nico González (Doku) e Reijnders; Bernardo Silva, Cherki e Marmoush; Haaland.
