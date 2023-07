Winbledon 2023: onde assistir ao vivo o jogo da Bia Haddad hoje; veja horário

Bia Haddad Maia e Yulia Putintseva se enfrentam nesta terça-feira, 4, às 7h, em Londres, na Inglaterra. A partida é válida pelo torneio de Wimbledon 2023.

Após campanha história em Roland Garros, Bia entra na competição como uma das favoritas ao título. A brasileira é a cabeça de chave número 13 da chave feminina.

A expectativa do feminino é uma disputa muito aberta, com a presença da atual campeã Elena Rybakina e da número 1 do mundo Iga Swiatek.

A competição também contará com o brasileiro Thiago Monteiro na chave masculina de simples, além das duplas Luisa Stefani, Marcelo Melo, Marcelo Demoliner e Rafael Matos.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo da Bia Haddad hoje?

O jogo desta terça entre Bia Haddad e a cazaquistã Yulia Putintseva, às 07h, terá transmissão ao vivo na SporTV 3, ESPN e Star+.

Como assistir o jogo da Bia Haddad online?

A partida será transmitida pela plataforma Star+

