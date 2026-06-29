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Fase de grupos copa 2026

Wimbledon: veja horário e onde assistir ao jogo de João Fonseca x Roberto Bautista

O brasileiro, cabeça de chave número 24, vem de campanha nas quartas de final de Roland Garros

João Fonseca: brasileiro enfrenta tenista que já foi número 9 do mundo (Dimitar Dilkoff/AFP/AFP)

João Fonseca: brasileiro enfrenta tenista que já foi número 9 do mundo (Dimitar Dilkoff/AFP/AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 29 de junho de 2026 às 10h22.

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O tenista brasileiro João Fonseca estreia em Wimbledon nesta segunda-feira, 29, contra o espanhol Roberto Bautista Agut, pela primeira rodada do Grand Slam britânico.

O brasileiro, cabeça de chave número 24, vem de campanha nas quartas de final de Roland Garros e enfrenta um ex-top 10 do mundo na estreia.

Do outro lado, Roberto Bautista Agut já foi número 9 do mundo e semifinalista de Wimbledon em 2019.

Que horas é João Fonseca x Roberto Bautista Agut?

A partida será o terceiro jogo da quadra 18, que tem início às 7h (horário de Brasília).

O jogo de João Fonseca deve começar por volta das 11h (horário de Brasília).

Onde assistir ao jogo de João Fonseca hoje?

O jogo entre João Fonseca e Roberto Bautista Agut terá transmissão da ESPN e do Disney+.

 

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