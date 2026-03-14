West Ham x Manchester City: horário, onde assistir e prováveis escalações

Manchester City: Equipe de Guardiola vira a chave após derrota na Champions
Freelancer
Publicado em 14 de março de 2026 às 05h35.
West Ham e Manchester City se enfrentam neste sábado, 14, às 17h (horário de Brasília), no London Stadium, em Londres, pela 30ª rodada da Premier League.
O confronto coloca frente a frente equipes em momentos distintos da tabela: os Hammers tentam se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o City segue na disputa pelo título inglês.
O West Ham inicia a rodada na 18ª colocação, com 28 pontos em 29 jogos, e precisa pontuar para sair da zona de rebaixamento.
Na última rodada da Premier League, os Hammers venceram o Fulham por 1 a 0, fora de casa, resultado que deu novo fôlego à equipe na luta pela permanência na elite inglesa.
A equipe também chega embalada pela classificação na FA Cup, após empatar por 2 a 2 com o Brentford e avançar nos pênaltis.
O Manchester City aparece na 2ª posição da Premier League, com 60 pontos em 29 partidas, mantendo a disputa pelo título. O time está a 7 pontos atrás do Arsenal, porém, com um jogo a menos.
A equipe de Pep Guardiola chega pressionada após derrota por 3 a 0 para o Real Madrid na Champions League e tenta usar o confronto pelo Inglês para retomar a confiança antes do jogo de volta do torneio europeu.
No primeiro turno da Premier League, o City venceu o West Ham por 3 a 0 no Etihad Stadium.
A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil pela ESPN e pelo Disney+.
West Ham (Técnico: Nuno Espírito Santo)
Mads Hermansen; Aaron Wan-Bissaka, Axel Disasi, Jean-Clair Todibo e El Hadji Diouf; Mateus Fernandes, Tomás Soucek e Jarrod Bowen; Crysencio Summerville, Taty Castellanos e Callum Wilson.
Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi e Rayan Aït-Nouri; Rodri, Phil Foden e Bernardo Silva; Rayan Cherki, Erling Haaland e Antoine Semenyo.