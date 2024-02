Wanderlei Silva é nomeado para o Hall da Fama do UFC

O UFC anunciou neste sábado, 17, que o ex-campeão peso-médio, Wanderlei Silva, será incluído no Hall da Fama do UFC. A cerimônia acontecerá em Las Vegas e será transmitida ao vivo exclusivamente no UFC FIGHT PASS.

“Wanderlei Silva é um dos verdadeiros pioneiros do MMA. Ele deixou sua marca ao realizar algumas das lutas mais memoráveis da história dos esportes de combate. Ele teve lutas lendárias contra Mirko Cro Crop, Chuck Liddell, Dan Henderson, Brian Stann, e suas lutas contra Rich Franklin, foram guerras absolutas! Ele também foi uma das primeiras estrelas do PRIDE que ajudou a aumentar a base de fãs do MMA em escala global, e será uma honra incluí-lo no Hall da Fama do UFC neste ano.” disse o CEO do UFC, Dana White

Wanderlei Silva entrará no Hall da Fama do UFC como o 19º membro da ala pioneiros. A categoria inclui atletas que se profissionalizaram antes de 17 de novembro de 2000 (quando foram adotadas as regras unificadas do MMA).

Com 51 lutas em seus 22 anos de carreira profissional, Silva compilou um cartel de 35 vitórias, 14 derrotas, um empate. Durante seu reinado como campeão, ele participou do Grand Prix Peso-Médio do PRIDE de 2003, derrotando o japonês Kazushi Sakuraba e o quatro vezes campeão mundial de judô e três vezes medalhista olímpico Hidehiko Yoshida.

Veja recordes de Wanderlei Silva no UFC

• Maior número de nocautes na história da Zuffa (PRIDE / UFC / WEC / Strikeforce) – 19

• Maior número de knockdowns na história da Zuffa (PRIDE / UFC / WEC / Strikeforce) – 27

• Maior número de vitórias na história do PRIDE – 22

• Maior número de nocautes na história do PRIDE – 15

• Maior número de knockdowns na história do PRIDE – 18

• Maior número de golpes significativos na história do PRIDE – 720

• Maior sequência de lutas invictas na história do PRIDE – 20 (18-0-1, 1 NC)

• Reinado mais longo na história do PRIDE como campeão dos médios – 1.939 dias

• Empatado no maior número de nocautes por tiro de meta/pisão na história do PRIDE – 4