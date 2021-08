Vôlei feminino perde para os EUA e fica com a prata em Tóquio

A seleção brasileira feminina de vôlei perdeu por 3 sets a 0 para os Estados Unidos e terminou as Olimpíadas de Tóquio com a medalha de prata.

A partida terminou com parciais de 25-21, 25-20 e 25-14 para dar às norte-americanas a primeira medalha de ouro olímpica no vôlei feminino --os EUA tinha três pratas e dois bronzes.

O time norte-americano encaixou melhor seus saques, dificultando os passes do Brasil e facilitando seus bloqueios e contra-ataques.

A equipe brasileira demorou a se encontrar e, com erros, não encontrou espaço para reagir.

Na disputa pelo bronze, a Sérvia derrotou a Coreia do Sul também por 3 sets a 0.

Essa foi a última medalha em disputa do Brasil, que terminou os Jogos com o recorde de 21 medalhas, superando os 19 pódios conquistados na Rio 2016. Foram 7 ouros, 6 pratas e 8 bronzes no Japão.