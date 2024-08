Vôlei de praia feminino nas Olimpíadas: veja horário e onde assistir nesta segunda-feira, 5

As atletas Ana Patrícia e Duda competem nesta segunda-feira, 5 de agosto, nas oitavas de final do vôlei de praia feminino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A partida começará às 10h, com transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV, e estará disponível online no Globoplay e CazéTV.

O vôlei de praia é uma modalidade olímpica que exige não só habilidades técnicas, mas também resistência física e tática. Disputado em duplas, o esporte é jogado em uma quadra de areia dividida por uma rede. O objetivo é enviar a bola por cima da rede de modo que ela toque o chão no campo adversário, evitando ao mesmo tempo que o adversário consiga fazer o mesmo. As partidas são emocionantes e frequentemente atraem grande público, tanto nas arenas quanto na audiência televisiva.

Que horas começa o vôlei de praia feminino nas Olimpíadas 2024 hoje, segunda-feira, (5)?

A partida desta segunda-feira, 10h, com as atletas Ana Patrícia e Duda terá transmissão ao vivo na TV Globo e SporTV.

Onde assistir online ao vôlei de praia feminino hoje, segunda-feira (5)?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay e CazéTV.

Onde assistir ao vivo ao vôlei de praia feminino hoje, segunda-feira (5)?

Quais brasileiras vão competir no vôlei de praia feminino hoje?

Ana Patrícia e Duda são as únicas brasileiras competindo hoje na modalidade de vôlei de praia feminino.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial. As informações são do site oficial das Olimpíadas; horários podem mudar a qualquer momento. Viu algum erro? Envie um e-mail para homepage@exame.com