Vôlei: Brasil vence a Itália e se garante nos Jogos Olímpicos de Paris

Em um jogo eletrizante, decidido apenas no quinto set, a seleção brasileira de vôlei superou os italianos e garantiu sua vaga para os Jogos Olímpicos de Paris, no ano que vem. A vitória e a consequente classificação vieram de maneira sofrida, após o Brasil vencer o primeiro set de maneira apertada (25 a 23), mas perder os dois seguintes (23 a 25 e um contundente 15 a 25) e levar a virada.

O Brasil voltaria bem no quarto set da partida, com um vitória convincente por 25 a 17. No set decisivo, Lucarelli, que teve boa atuação, fechou em 15 a 11 com um ponto de saque. O Maracanãzinho, então, entrou em festa com a conquista da vaga, com o treinador Renan Dal Zotto indo às lágrimas com o resultado.

"A nossa equipe saiu de um momento difícil. Todo mundo sabe como foi a trajetória, mas tudo isso nos fortaleceu, para jogar esse tie-break. O time foi guerreiro, não desistiu nunca. Somos brasileiros, nunca vamos desistir. Obrigado a todos que torceram e aos meus familiares e amigos, que me ajudaram nos momentos difíceis e à minha namorada. Fomos felizes. Estamos em Paris", comemorou o ponteiro Honorato.

Decisivo

A vitória era importante para a seleção uma vez que, em caso de derrota, precisaria ficar à frente da Argentina no ranking da modalidade para garantir a vaga nos Jogos de Paris.

A partida decisiva contra a Itália foi uma reedição da final das Olimpíadas de 2016, na qual o Brasil conquistou a medalha de ouro, e que também foi realizada no Maracanãzinho.