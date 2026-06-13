VNL 2026: horário e onde assistir ao jogo de vôlei masculino do Brasil x Sérvia hoje

Vôlei: Seleção masculina estreou com vitória na Liga das Nações em Brasília (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)
Repórter
Publicado em 13 de junho de 2026 às 05h11.
A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei enfrenta a Sérvia neste sábado, 13, pela terceira rodada da primeira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.
A partida será disputada no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, que recebe os confrontos da primeira etapa da competição.
Além da Sérvia, o Brasil ainda terá pela frente a Argentina antes do encerramento da primeira semana da VNL.
O jogo será disputado neste sábado, 13, às 11h (horário de Brasília).
A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv e pela plataforma VBTV, streaming oficial da Volleyball World.
Pela segunda vez desde a criação do torneio, a VNL masculina será disputada por 18 seleções. Na primeira fase, cada equipe realiza 12 partidas ao longo de três semanas em sistema de pontos corridos.
Ao fim da etapa classificatória, os oito melhores avançam para a fase final, disputada em formato eliminatório. A sede do mata-mata será a China, que já tem vaga garantida nas quartas de final por ser o país anfitrião.
A fase final da VNL masculina 2026 será disputada em Ningbo Beilun, na China.
As quartas de final estão programadas para os dias 29 e 30 de julho. As semifinais serão disputadas em 1º de agosto.
A decisão do terceiro lugar e a final estão marcadas para 2 de agosto.