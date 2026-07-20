Vitória x Palmeiras: veja horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

Jhon Arias: Vitória e Palmeiras se enfrentam pela 21ª rodada do Brasileirão (Cesar Greco/Palmeiras)
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Publicado em 20 de julho de 2026 às 06h31.
Última atualização em 28 de julho de 2026 às 17h32.
Vitória e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 29, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 21h30, no Barradão, em Salvador.
O Vitória perdeu para o Remo na última rodada do Brasileirão e chega para o confronto buscando se recuperar. O Leão atualmente está na 13ª colocação e soma 26 pontos.
O Palmeiras também busca reagir após perder para o Atlético-MG, dentro de casa, na última partida. Apesar do tropeço, o Verdão segue líder do Campeonato Brasileiro e soma 44 pontos, 6 a mais que o Flamengo, vice-líder.
O duelo entre Vitória e Palmeiras terá transmissão da ge TV, Globo e Premiere.
A partida de hoje começa às 21h30 (horário de Brasília).
Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá (Brítez), Luan Cândido e Ramon; Gabriel Baralhas, Zé Vítor e Emmanuel Martínez (Pochettino); Matheuzinho, Erick e Renê.
Técnico: Jair Ventura.
Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Murilo e Alexander Barboza; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício, Arias e Piquerez; Ramón Sosa.
Técnico: Abel Ferreira.