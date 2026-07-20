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Fase de grupos copa 2026

Vitória x Palmeiras: veja horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

O confronto entre o Verdão e o Leão é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Jhon Arias: Vitória e Palmeiras se enfrentam pela 21ª rodada do Brasileirão (Cesar Greco/Palmeiras)

Jhon Arias: Vitória e Palmeiras se enfrentam pela 21ª rodada do Brasileirão (Cesar Greco/Palmeiras)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 20 de julho de 2026 às 06h31.

Última atualização em 28 de julho de 2026 às 17h32.

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Vitória e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 29, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 21h30, no Barradão, em Salvador.

O Vitória perdeu para o Remo na última rodada do Brasileirão e chega para o confronto buscando se recuperar. O Leão atualmente está na 13ª colocação e soma 26 pontos.

O Palmeiras também busca reagir após perder para o Atlético-MG, dentro de casa, na última partida. Apesar do tropeço, o Verdão segue líder do Campeonato Brasileiro e soma 44 pontos, 6 a mais que o Flamengo, vice-líder.

Onde assistir Vitória x Palmeiras

O duelo entre Vitória e Palmeiras terá transmissão da ge TV, Globo e Premiere.

Que horas é o jogo Vitória x Palmeiras?

A partida de hoje começa às 21h30 (horário de Brasília).

Possíveis escalações de Vitória x Palmeiras

Vitória

Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá (Brítez), Luan Cândido e Ramon; Gabriel Baralhas, Zé Vítor e Emmanuel Martínez (Pochettino); Matheuzinho, Erick e Renê.

Técnico: Jair Ventura.

Palmeiras

Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Murilo e Alexander Barboza; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício, Arias e Piquerez; Ramón Sosa.

Técnico: Abel Ferreira.

Últimos cinco confrontos entre Vitória e Palmeiras

  • Palmeiras 5 x 1 Vitória (Brasileirão 2026)
  • Palmeiras 0 x 0 Vitória (Brasileirão 2025)
  • Vitória 2 x 2 Palmeiras (Brasileirão 2025)
  • Palmeiras 0 x 2 Vitória (Brasileirão 2024)
  • Vitória 0 x 1 Palmeiras (Brasileirão 2024)
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