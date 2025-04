Vitória x Fortaleza: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

O Vitória e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira, 16 de abril, às 21h30, no Estádio Barradão, em Salvador, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo será crucial para as duas equipes, que buscam somar pontos importantes para melhorar suas posições na tabela e seguir com boas campanhas no torneio.

Onde assistir ao vivo o jogo do Vitória x Fortaleza hoje pelo Brasileirão?

O jogo entre Vitória e Fortaleza terá transmissão ao vivo na Globo e no Premiere, às 21h30.

Como assistir online o jogo do Vitória x Fortaleza hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay (transmissão da Globo) ou pelo Premiere.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.