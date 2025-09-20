Vitória x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Vitória e Fluminense se enfrentam neste sábado, 20, às 16h, no estádio Barradão, em Salvador. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e terá transmissão no Premiere.

Para o Rubro-Negro, que está na 17ª posição com 22 pontos, esta rodada é crucial para uma possível saída da zona de rebaixamento. Já o Tricolor carioca, em 10º lugar com 28 pontos, busca uma aproximação do G-6.

O Vitória, ainda em situação crítica no Brasileirão, tenta se recuperar de uma derrota por 2 a 0 contra o Fortaleza no último sábado, fora de casa. A equipe comandada por Rodrigo Chagas quer fazer valer o poderio no Barradão e aumentar a sequência invicta em casa para sete jogos.

No entanto, o treinador enfrentará alguns problemas para escalar o time. Além de Kauan, Jamerson e Rúben Ismael, todos em transição, o volante Baralhas está suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

Do outro lado, o Fluminense, com atenções divididas entre o Brasileirão e as copas, vem de duas derrotas seguidas: para o Corinthians (Série A) e Lanús (Sul-Americana), ambas por 1 a 0. Para tentar reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro, é possível que o técnico Renato Gaúcho faça algumas alterações no time, já pensando no duelo de volta contra o Lanús, marcado para a próxima terça-feira, principalmente na defesa e no meio-campo.

Onde assistir ao vivo o jogo do Vitória x Fluminense hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, 16h, entre Vitória e Fluminense terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo do Vitória x Fluminense hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Premiere.

Prováveis escalações: