Vini Jr., Rodrygo e Estêvão: veja quem fez os gols do Brasil nesta sexta-feira, 10

Brasil venceu a Coreia do Sul por 5 a 0 em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026

Na sexta-feira, 10, a Seleção Brasileira venceu por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

Um dos destaques da partida foi Estêvão, que marcou dois gols, sendo um deles responsável por abrir o placar.

Rodrygo também teve papel fundamental, e balançou as redes duas vezes durante o amistoso. Já Vinicius Jr., também do Real Madrid, completou a goleada ao marcar o quinto gol do time.

Próximo desafio: Japão

O Brasil já começa a focar no próximo desafio, agendado para terça-feira, 14, às 7h30 (horário de Brasília), contra o Japão.

O amistoso será realizado no Estádio Ajinomoto, em Tóquio, e representa mais uma oportunidade para Ancelotti ajustar o time, dar ritmo aos jogadores e consolidar a preparação para o Mundial de 2026, com a combinação de juventude e experiência no elenco.

Próximos jogos da Seleção Brasileira:

  • 14/10, 07h30 – Japão x Brasil – Amistoso

Onde assistir?

As partidas terão transmissão ao vivo pela TV Globo, ge tv e Sportv.

