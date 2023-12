Vini Jr ingressa no E-sports como novo sócio da LOUD

A LOUD anunciou nesta quinta-feira, 14, Vini Jr., jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira de Futebol, como seu mais novo sócio e embaixador. A parceria marca o ingresso do atleta no mundo do E-Sports na maior empresa do setor na América Latina.

O atleta se une a Bruno “PH” Bittencourt, Jean Ortega e Matthew Ho no grupo de sócios e chega com o propósito de participar ativamente dos conteúdos e das experiências da organização, ampliando a missão da empresa de inspirar as futuras gerações de jovens.

A colaboração também pretende impulsionar iniciativas relacionadas à educação e ao Instituto Vini Jr.

Nascemos, crescemos e seguimos fazendo história. Seja muito bem-vindo à LOUD, @ViniJr! VINI JR NA LOUD pic.twitter.com/2HpyN7BPAS — LOUD 🇧🇷 (@LOUDgg) December 14, 2023

“O Vini Jr. é um exemplo de como a cultura gamer pode crescer para além das telas, se misturando ao mundo fashion, aos esportes e em causas sociais”, declarou Bruno “PH” Bittencourt, cofundador da LOUD.

“Juntos, vamos amplificar esse crescimento, com conteúdo original, apoiando a educação de jovens e encontrando oportunidades de melhorar comunidades pelo Brasil. Estamos muito empolgados com a chegada do Vini em nosso quadro societário enquanto trabalhamos para inspirar a próxima geração.”

Juntos, o jogador e a organização de esports somam mais 100 milhões de seguidores dentro das redes sociais.

"Como um gamer de longa data, eu vejo o impacto positivo que o videogame tem na vida e identidade dos jovens brasileiros.”, disse Vini Jr, que também é fundador do Instituto Vini Jr., projeto social focado na educação de crianças carentes por meio do futebol e da tecnologia, que ganhou o “Prêmio Sócrates” na Bola de Ouro de 2023.

“A parceria com a LOUD é um fit perfeito. Juntos, vamos produzir ótimos conteúdos e desenvolver vários projetos, incentivando os jovens a priorizarem seus estudos e apoiar a próxima geração de atletas, seja no campo ou nos games."

Desde sua criação, a LOUD abraçou o futebol como uma vertical de conteúdo, com partidas de times formados por gamers e, recentemente, anunciou Luva de Pedreiro como embaixador. Além disso, a organização também tem participado de competições amadoras de Fut7, lideradas pelos influenciadores Coringa e Piuzinho, acumulando milhões de visualizações nas redes sociais.