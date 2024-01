Vini Jr. e Rodrygo estão entre os cinco jogadores mais valiosos do mundo; veja ranking

O Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory), publicou nesta quinta-feira, 4, uma lista com os 100 jogadores mais valiosos do mundo. Os brasileiros Vinicius Júnior e Rodrygo, ambos do Real Madrid, estão no Top-5.

De acordo com o observatório, Vini e Rodrygo foram avaliados em € 250,3 milhões (R$ 1,34 bilhão) e € 247,9 milhões (R$ 1,33 bilhão), respectivamente. Liderando a lista, está o companheiro dos brasileiros no Real Madrid, Jude Bellingham, avaliado em € 267,5 milhões (R$ 1,43 bilhão).

Abaixo de Bellingham, aparece o norueguês do Manchester City, Erling Haaland, avaliado em 251,2 milhões de euros (R$ 1,35 bilhão). Outro brasileiro que também apareceu entre os primeros é o de Gabriel Martinelli do Arsenal, com 148,2 milhões de euros (R$ 798 milhões).

Real Madrid e Manchester City foram as equipes que mais tiveram atletas entre os 20 primeiros, com quatro jogadores cada. O Arsenal aparece logo depois com três na lista.

Veja os 20 jogadores mais valiosos do mundo, segundo o CIES