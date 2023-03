Verstappen vence GP do Bahrein com dobradinha da Red Bull; Hamilton fica em quinto

Atual campeão mundial, Max Verstappen venceu o GP do Bahrein de Fórmula 1 neste domingo, 5, com dobradinha da Red Bull. Ao lado de seu companheiro Sérgio Perez, o holandês sai na frente da competição que terminou com Lewis Hamilton em quinto.

Essa foi a primeira vitória de Verstappen no Bahrein. Além dele e Perez, o pódio terminou com o veterano Fernando Alonso da Aston Martin. O espanhol bi-campeão mundial ultrapassou a Ferrari de Carlos Sainz a 12 voltas do fim.

Charles Leclerc, que estava na terceira colocação durante boa parte da prova, teve problemas em seu carro da Ferrari e abandonou a prova, 17 voltas do fim.

O heptacampeão mundial Lewis Hamilton acabou ficando na quinta posição.

Quando vai ser o próximo GP de Fórmula 1?

O próximo Grande Prêmio de Fórmula 1 ocorrerá na Arábia Saudita, no dia 19/03

Veja a classificação da Fórmula 1

1) Max Verstappen - 25 pontos

2) Sergio Pérez - 18

3) Fernando Alonso - 15

4) Carlos Sainz Jr. - 12

5) Lewis Hamilton, 10

6) Lance Stroll, 8

7) George Russell, 6

8) Valtteri Bottas, 4

9) Pierre Gasly, 2

10) Alexander Albon, 1

11) Yuki Tsunoda, 0

12) Logan Sargeant, 0

13) Kevin Magnussen, 0

14) Nyck de Vries, 0

15) Nico Hülkenberg, 0

16) Zhou Guanyu, 0

17) Lando Norris, 0

18) Esteban Ocon, 0

19) Charles Leclerc, 0

20) Oscar Piastri, 0

Veja a classificação de contrutores Fórmula 1

1) Red Bull/Honda RBPT, 43 pontos

2) Aston Martin/Mercedes, 23

3) Mercedes, 16

4) Ferrari, 12

5) Alfa Romeo/Ferrari, 4

6) Alpine/Renault, 2

7) Williams/Mercedes, 1

8) AlphaTauri/Honda RBPT, 0

9) Haas/Ferrari, 0

10) McLaren/Mercedes,