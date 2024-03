Verstappen abandona e F1 tem novo vencedor após nove corridas

O Grande Prêmio da Austrália, na madrugada deste domingo, 24, teve um desfecho que não acontecia há nove corridas, o vencedor não foi Marx Verstappen. O holandês abandonou a prova logo no início e abriu caminho para que Carlos Sainz, que largou em segundo, vencesse a corrida. Charles Leclerc terminou em segundo e garantiu a dobradinha da Ferrari; Lando Norris (McLaren) fechou o pódio.

A vitória de Sainz aconteceu duas semanas após ele ter feito uma cirurgia de apêndice, que o tirou do GP da Arábia Saudita. Com o seu triunfo, consegue pontos importantes no campeonato e assume a quarta colocação, com 40 pontos, apenas seis atrás de Sérgio Perez e 7 de Leclerc. Verstappen lidera com 51. Sainz não tem contrato para o ano que vem, sua vaga será ocupada por Lewis Hamilton, que também abandonou a corrida na Austrália na 17ª volta.

"Que montanha-russa! Estou extremamente feliz! Me senti bem no carro desde a primeira volta e trouxe para casa a primeira vitória da temporada. A equipe merece essa dobradinha. Fizemos uma corrida perfeita, estratégia acertada e pit-stops. Vamos levar esse impulso para o Japão", contou o espanhol após a corrida.

Essa foi a primeira vez, desde Singapura, em 2023, que Verstappen não venceu. Na ocasião, Sainz também foi o primeiro. Na Austrália o holandês abandonou por problemas nos freios, que vinham o acompanhando durante todo o final de semana. Ele foi ultrapassado na segunda volta e seu carro perdeu potência em seguida e ele perdeu diversas posições. Coube ao piloto recolher o carro para o box.

"Meu freio traseiro direito ficou travado desde o momento em que as luzes se apagaram, então as temperaturas continuaram aumentando até o ponto em que ele pegou fogo. A temperatura estava aumentando cada vez mais, então ele simplesmente passou a funcionar como um freio de mão. Achei que o problema era o desbalanceamento do carro. (A equipe) pôde ver o que estava acontecendo, mas não sabem o que causou isso", disse Verstappen.

Se o final de semana foi ruim para a Red Bull, que teve Sérgio Perez na 5ª posição, foi pior ainda para a Mercedes. Além de Hamilton ter abandono por problemas no motor, George Russell bateu no final da prova, o que fez com que a corrida terminasse com Safaty Car virtual.

"O que podemos evoluir para Suzuka? Nada. Provavelmente teremos dificuldades nessas próximas corridas. Será uma temporada difícil. Este é o pior início de temporada que já tive. Você fica frustrado porque não tem controle. Isso realmente não é bom. Eu não estou feliz, mas vou ter um ótimo dia amanhã", relatou o frustrado Hamilton.

Quando é o próximo GP de F1?