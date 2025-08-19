Esporte

Vélez Sarsfield x Fortaleza: Onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

A partida entre Vélez Sarsfield e Fortaleza é válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 06h00.

Vélez Sarsfield e Fortaleza se enfrentam nesta terça-feira, 19 de agosto, às 19h (horário de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires (Argentina), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (canal de TV fechada) e pelo Disney+ (streaming).

O Fortaleza vem de uma derrota por 2 a 1 para o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, e segue na zona de rebaixamento da competição nacional. O Vélez Sarsfield, por outro lado, venceu o Independiente-ARG por 2 a 1 em seu último jogo, válido pelo Campeonato Argentino.

As equipes empataram em 0 a 0 no jogo de ida, e agora, quem vencer ficará com a vaga nas quartas de final da Libertadores. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Onde assistir ao vivo o jogo Vélez Sarsfield x Fortaleza?

A partida entre Vélez Sarsfield e Fortaleza, nesta terça-feira, 19 de agosto, às 19h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal de TV fechada) e pelo Disney+ (streaming).

Como assistir online o jogo Vélez Sarsfield x Fortaleza?

Você pode assistir à partida online pelo Disney+ no aplicativo ou site.

Prováveis escalações de Vélez Sarsfield x Fortaleza:

  • Vélez Sarsfield: Marchiori, Gordon, Quirós, Lisandro Magallán, Elias Gomez, Andrada, Ordoñez, Tomás Galván, Carrizo, Braian Romero, Imanol Machuca. Técnico: Guillermo Barros Schelotto
  • Fortaleza: Helton Leite, Mancuso, Brítez, Ávila, Diogo Barbosa, Lucas Sasha, Martínez, Lucca Prior, Herrera, Deyverson, Breno Lopes. Técnico: Renato Paiva
