Vélez Sarsfield x Fortaleza: Onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Vélez Sarsfield e Fortaleza se enfrentam nesta terça-feira, 19 de agosto, às 19h (horário de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires (Argentina), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (canal de TV fechada) e pelo Disney+ (streaming).

O Fortaleza vem de uma derrota por 2 a 1 para o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, e segue na zona de rebaixamento da competição nacional. O Vélez Sarsfield, por outro lado, venceu o Independiente-ARG por 2 a 1 em seu último jogo, válido pelo Campeonato Argentino.

As equipes empataram em 0 a 0 no jogo de ida, e agora, quem vencer ficará com a vaga nas quartas de final da Libertadores. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Onde assistir ao vivo o jogo Vélez Sarsfield x Fortaleza?

Como assistir online o jogo Vélez Sarsfield x Fortaleza?

Você pode assistir à partida online pelo Disney+ no aplicativo ou site.

Prováveis escalações de Vélez Sarsfield x Fortaleza: