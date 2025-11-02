Vasco x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Repórter
Publicado em 2 de novembro de 2025 às 14h30.
A partida entre Vasco e São Paulo acontece neste domingo, 2 de novembro, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão ao vivo será pela Record, CazéTV e Premiere.
Vasco e São Paulo estão lado a lado na tabela do Campeonato Brasileiro, com campanhas semelhantes na reta final da competição. O time carioca, comandado por Fernando Diniz, somou quatro vitórias consecutivas, saindo dos 30 para os 42 pontos, e deixou a zona de ameaça para disputar diretamente uma vaga em torneios continentais.
Já o São Paulo passa por fase distinta. Após uma boa sequência sob o comando de Hernán Crespo, a equipe paulista perdeu sete dos últimos oito jogos e caiu na classificação. Com a vitória sobre o Bahia na rodada anterior, chegou aos 41 pontos e ocupa a 9ª colocação.
Atualmente, o Campeonato Brasileiro oferece seis vagas diretas para a Libertadores. No entanto, esse número pode se ampliar até oito, a depender dos resultados da Série A e da Copa do Brasil. Caso isso ocorra, tanto Vasco quanto São Paulo podem entrar na disputa por uma das últimas vagas na principal competição sul-americana.
A partida entre Vasco e São Paulo, neste domingo, 2 de novembro, às 20h30 (de Brasília), será transmitida ao vivo pela Record, CazéTV e Premiere.
Vasco:
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez (Vegetti) e Rayan.
Técnico: Fernando Diniz
São Paulo:
Rafael; Alan Franco, Arboleda e Ferraresi (Sabino); Maílton, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Lucas Moura e Tapia.
Técnico: Hernán Crespo