Esporte

Vasco x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Vasco e São Paulo é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 14h30.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

A partida entre Vasco e São Paulo acontece neste domingo, 2 de novembro, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão ao vivo será pela Record, CazéTV e Premiere.

Vasco e São Paulo estão lado a lado na tabela do Campeonato Brasileiro, com campanhas semelhantes na reta final da competição. O time carioca, comandado por Fernando Diniz, somou quatro vitórias consecutivas, saindo dos 30 para os 42 pontos, e deixou a zona de ameaça para disputar diretamente uma vaga em torneios continentais.

Já o São Paulo passa por fase distinta. Após uma boa sequência sob o comando de Hernán Crespo, a equipe paulista perdeu sete dos últimos oito jogos e caiu na classificação. Com a vitória sobre o Bahia na rodada anterior, chegou aos 41 pontos e ocupa a 9ª colocação.

Atualmente, o Campeonato Brasileiro oferece seis vagas diretas para a Libertadores. No entanto, esse número pode se ampliar até oito, a depender dos resultados da Série A e da Copa do Brasil. Caso isso ocorra, tanto Vasco quanto São Paulo podem entrar na disputa por uma das últimas vagas na principal competição sul-americana.

Onde assistir ao vivo o jogo Vasco x São Paulo hoje?

A partida entre Vasco e São Paulo, neste domingo, 2 de novembro, às 20h30 (de Brasília), será transmitida ao vivo pela Record, CazéTV e Premiere.

Prováveis escalações de Vasco x São Paulo

Vasco:

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez (Vegetti) e Rayan.

Técnico: Fernando Diniz

São Paulo:

Rafael; Alan Franco, Arboleda e Ferraresi (Sabino); Maílton, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Lucas Moura e Tapia.

Técnico: Hernán Crespo

  • O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.

    1/12 O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos. (SãoPaulo_CopaLibertadores1)

  • O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos

    2/12 O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos (internacionallibertadores)

  • O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos

    3/12 O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos (palmeiras3)

  • O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos

    4/12 O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos (Santos FC)

  • O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos

    5/12 O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos (Time do Atlético Mineiro)

  • O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.

    6/12 O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos. (Flamengo)

  • 7/12 (4º Corinthians: US$ 49,07)

  • O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos

    8/12 O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos (Grêmio)

  • Cruzeiro

    9/12 Cruzeiro (Cruzeiro)

  • Atlético-MG e Cruzeiro

    10/12 Atlético-MG e Cruzeiro (Atlético-MG e Cruzeiro)

  • O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.

    11/12 O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos. (FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)

  • Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.

    12/12 Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar. (Fluminense)

Acompanhe tudo sobre:São Paulo Futebol ClubeFutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

Juventude x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Internacional x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Ceará x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Corinthians x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Mais na Exame

Mundo

Desfiles, luzes e celebração: como o México comemora o Dia dos Mortos?

Negócios

Coisa de destino: ela trocou o Direito pela Astrologia e já atendeu 20 mil pessoas

ESG

Como será a alimentação na COP30: veja lista de restaurantes e sistema de pagamento

Pop

Tremembé: o que é verdade e o que é mentira na série do Prime Video