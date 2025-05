Vasco x Palmeiras: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

O Vasco e o Palmeiras se enfrentam neste domingo, 4, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida é válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo na TV Globo e no Premiere.

Em busca de recuperação no campeonato, o Vasco deixa São Januário e manda o jogo na capital federal. A equipe cruzmaltina tenta reagir após sequência de resultados negativos. Já o Palmeiras, que também começou a competição de forma irregular, quer somar pontos fora de casa e embalar antes do próximo compromisso pela Libertadores.

Onde assistir ao vivo o jogo Vasco x Palmeiras hoje pelo Brasileirão?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, acessando a transmissão da TV Globo ou do Premiere.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.