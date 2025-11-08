Vasco x Juventude: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Vasco e o Juventude se enfrentam neste sábado, 8 de novembro, às 18h, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. O duelo é válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Com objetivos distintos, a partida tem clima de decisão. O Cruz-Maltino sonha com uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores e precisa somar pontos na reta final do campeonato para manter vivo esse objetivo.

Já o Juventude, que venceu o confronto do primeiro turno por 2 a 0 no Alfredo Jaconi, luta para escapar da zona de rebaixamento e encara o duelo como confronto direto pela permanência na Série A.

A expectativa é de estádio cheio em São Januário, com o apoio da torcida vascaína empurrando a equipe comandada por Fernando Diniz em mais um jogo crucial na temporada.

Onde assistir ao vivo o jogo Vasco x Juventude hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, às 18h, entre Vasco e Juventude terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo Vasco x Juventude hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, disponível para assinantes do Sportv ou Premiere.

Prováveis escalações de Vasco x Juventude

Vasco – Técnico: Fernando Diniz

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan.

Juventude – Técnico: Thiago Carpini

Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Wilker Ángel; Igor Formiga, Caíque, Mandaca (Peixoto), Lucas Fernandes e Marcelo Hermes; Rafael Bilu e Gabriel Taliari.