Vasco x Independiente del Valle: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa Sul-Americana

O Vasco enfrenta o Independiente del Valle nesta terça-feira, 15 de julho, às 21h30, no Estádio Olímpico Atahualpa, no Equador, pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida será transmitida ao vivo pelo SBT, +SBT, SBT Sports e Paramount+.

Este duelo faz parte da fase que reúne os times eliminados da CONMEBOL Libertadores e os segundos colocados da fase de grupos da Sul-Americana. O confronto promete ser emocionante, com a decisão ficando para o caldeirão de São Januário na próxima terça-feira, 22 de julho.

O vencedor dessa eliminatória enfrentará o Mushuc Runa, do Equador, nas quartas de final, com os jogos previstos para as semanas de 13 e 20 de agosto.

A final da Copa Sul-Americana de 2025 será decidida em um único jogo, marcado para o dia 22 de novembro.

Onde assistir ao vivo o jogo Vasco x Independiente del Valle?

A partida será transmitida ao vivo pelo SBT, +SBT, SBT Sports e Paramount+, às 21h30.

Prováveis escalações

Independiente del Valle

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Carabajal, Richard Schunke e Cortez; Alcivar, Briones e Cazares; Darwin Guagua, Emerson Pata e Claudio Spinelli.

Vasco

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas (Maurício Lemos) e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Alex Teixeira; Rayan, Vegetti e Nuno Moreira.

