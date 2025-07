Vasco x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Neste sábado, 19 de julho, o Vasco enfrenta o Grêmio em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O jogo acontecerá às 17h30 no estádio São Januário, no Rio de Janeiro.

O confronto promete ser decisivo para ambas as equipes, que buscam melhorar suas situações no torneio nacional após compromissos complicados pela Copa Sul-Americana.

O Vasco ocupa atualmente a 15ª posição, com 13 pontos, e vem de uma derrota no clássico contra o Botafogo. O time foi derrotado por 2 a 0 na Arena Mané Garrincha, em Brasília, e segue apenas duas posições acima da zona de rebaixamento. Na Sul-Americana, o Cruz-Maltino teve uma atuação desastrosa no Equador, perdendo para o Independiente del Valle por 4 a 0. Para seguir vivo na competição, o time carioca precisará vencer em São Januário por pelo menos quatro gols de diferença.

Por outro lado, o Grêmio está em 12º lugar no Brasileirão, com 16 pontos. O Tricolor dos Pampas também vive um momento difícil na Sul-Americana, após perder por 2 a 0 para o Alianza Lima, no Peru. O time gaúcho precisará de uma vitória em casa para evitar a eliminação. Pelo Brasileirão, o Grêmio sofreu uma derrota por 4 a 1 contra o Cruzeiro, no Mineirão, interrompendo uma sequência de três partidas sem perder.

Onde assistir ao vivo o jogo do Vasco x Grêmio pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, 17h30, entre Vasco e Grêmio terá transmissão ao vivo no Prime Video.

Como assistir online o jogo do Vasco x Grêmio?

Você pode acompanhar a partida online pelo Prime Video.

Prováveis escalações de Vasco x Grêmio

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Rayan, Garré (David) e Nuno Moreira; Vegetti.

Grêmio: Tiago Volpi; Igor Serrote, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi e Villasanti; Alysson, Edenilson e Kike Olivera; Braithwaite.