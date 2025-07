Vasco x CSA: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

O CSA e o Vasco se enfrentam nesta quarta-feira, 30 de julho, às 19h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

A partida marca a estreia de Márcio Fernandes no comando do Azulão, que vem de cinco jogos sem vencer na Série C. Já o Cruz-Maltino, que ainda busca a recuperação após o Mundial de Clubes, também não vence há cinco partidas, com três empates consecutivos.

O CSA busca se recuperar após um desempenho instável na Série C, enquanto o Vasco tenta garantir sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil e superar a crise após uma sequência de resultados insatisfatórios.

Onde assistir ao vivo o jogo do CSA x Vasco hoje pela Copa do Brasil?

O jogo entre CSA e Vasco terá transmissão ao vivo no Premiere, às 19h.

Como assistir online o jogo do CSA x Vasco hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, via assinatura do Premiere.

Prováveis escalações: