Vasco x Corinthians: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Vasco e Corinthians é válida pelo Brasileirão

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 09h44.

O Vasco e o Corinthians se enfrentam neste domingo, 24, às 16h, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere.

O torcedor vascaíno vive a expectativa de ver qual versão do time entrará em campo: a que goleou o Santos por 6 a 0 no Morumbis ou a que foi dominada e perdeu por 2 a 0 para o Juventude.

Para o clássico nacional, o técnico Fernando Diniz terá reforços importantes: o volante Jair, destaque na vitória sobre o Santos, retorna após suspensão, e o atacante colombiano Andrés Gómez pode estrear com a camisa cruzmaltina.

Do outro lado, o Corinthians atravessa momento delicado, acumulando seis partidas sem vitória no Brasileirão. A equipe de Dorival Júnior sofre com desfalques: Yuri Alberto e Memphis Depay seguem em recuperação, assim como os meio-campistas André Carrillo e José Martínez. Sem opções, o treinador deve apostar em ajustes no meio-campo, com Charles, Maycon e Breno Bidon brigando por espaço.

Prováveis escalações:

  • Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Mauricio Lemos, Lucas Freitas, Lucas Piton; Tchê Tchê, Hugo Moura; Nuno Moreira, Philippe Coutinho, Rayan; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
  • Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Maycon, Garro; Gui Negão, Talles Magno. Técnico: Dorival Júnior.

Onde assistir ao vivo o jogo Vasco x Corinthians hoje pelo Brasileirão?

A partida entre Vasco e Corinthians, neste domingo, às 16h, terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere.

Como assistir online o jogo Vasco x Corinthians hoje?

Você pode assistir ao duelo entre Vasco e Corinthians também pelo Globoplay.

  • O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.

    1/12 O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos. (SãoPaulo_CopaLibertadores1)

  • O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos

    2/12 O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos (internacionallibertadores)

  • O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos

    3/12 O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos (palmeiras3)

  • O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos

    4/12 O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos (Santos FC)

  • O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos

    5/12 O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos (Time do Atlético Mineiro)

  • O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.

    6/12 O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos. (Flamengo)

  • 7/12 (4º Corinthians: US$ 49,07)

  • O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos

    8/12 O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos (Grêmio)

  • Cruzeiro

    9/12 Cruzeiro (Cruzeiro)

  • Atlético-MG e Cruzeiro

    10/12 Atlético-MG e Cruzeiro (Atlético-MG e Cruzeiro)

  • O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.

    11/12 O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos. (FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)

  • Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.

    12/12 Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar. (Fluminense)

