Vasco x Corinthians: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Vasco e o Corinthians se enfrentam neste domingo, 24, às 16h, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere.
O torcedor vascaíno vive a expectativa de ver qual versão do time entrará em campo: a que goleou o Santos por 6 a 0 no Morumbis ou a que foi dominada e perdeu por 2 a 0 para o Juventude.
Para o clássico nacional, o técnico Fernando Diniz terá reforços importantes: o volante Jair, destaque na vitória sobre o Santos, retorna após suspensão, e o atacante colombiano Andrés Gómez pode estrear com a camisa cruzmaltina.
Do outro lado, o Corinthians atravessa momento delicado, acumulando seis partidas sem vitória no Brasileirão. A equipe de Dorival Júnior sofre com desfalques: Yuri Alberto e Memphis Depay seguem em recuperação, assim como os meio-campistas André Carrillo e José Martínez. Sem opções, o treinador deve apostar em ajustes no meio-campo, com Charles, Maycon e Breno Bidon brigando por espaço.
Prováveis escalações:
- Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Mauricio Lemos, Lucas Freitas, Lucas Piton; Tchê Tchê, Hugo Moura; Nuno Moreira, Philippe Coutinho, Rayan; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
- Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Maycon, Garro; Gui Negão, Talles Magno. Técnico: Dorival Júnior.
Onde assistir ao vivo o jogo Vasco x Corinthians hoje pelo Brasileirão?
A partida entre Vasco e Corinthians, neste domingo, às 16h, terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere.
Como assistir online o jogo Vasco x Corinthians hoje?
Você pode assistir ao duelo entre Vasco e Corinthians também pelo Globoplay.
