Vasco x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Vasco e Botafogo se enfrentam nesta segunda-feira, 6, às 19h, no estádio Vila Belmiro, em Santos, litoral de São Paulo. A partida é válida pela 32ª rodada do Brasileirão.

No São Januário, Vasco e Botafogo se enfrentam com objetivos diferentes. O Cruz maltino espera vencer para se livrar da zona de rebaixamento, enquanto para o Botafogo é uma chance de se isolar na liderança e ficar mais perto do título.

No confronto do primeiro turno, o Botafogo venceu por 2 a 0 no Engenhão. Na história, as equipes empatam em números de vitórias, com 316 para cada lado.

Qual a escalação do Vasco hoje?

Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Medel, Lucas Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes, Gabriel Pec, Erick Marcus e Vegetti.

Qual a escalação do Botafogo hoje?

Lucas Perri, Di Plácido, Philipe Sampaio, Bastos e Marçal; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares

Onde assistir ao vivo Vasco x Botafogo hoje pelo Brasileirão

O jogo deste segunda-feira, às 19h, entre Vasco e Botafogo terá transmissão exclusiva no Premiere.

Como assistir o jogo Vasco x Botafogo online?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere nas plataformas Amazon Prime Vídeo e Globoplay.

Qual o próximo jogo do Vasco ?

12/11 - Vasco x América MG - Brasileirão Série A

Qual o próximo jogo do Botafogo ?