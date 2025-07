Vasco x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

A partida entre Vasco e Botafogo acontece neste sábado, 12 de julho, às 18h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e é válida pelo Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

O Botafogo, que vem de uma vitória emocionante por 3 a 2 sobre o Ceará, ocupa a 5ª posição com 18 pontos, a seis do líder Flamengo. O time de Luís Castro continua firme nas competições e tem a meta de seguir na parte superior da tabela, buscando a classificação para torneios internacionais.

Já o Vasco, mesmo após uma boa vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo no Morumbi, se encontra em uma situação delicada, ocupando a 13ª posição com 13 pontos, apenas dois à frente do Internacional, time que abre a zona de rebaixamento. O técnico Fernando Diniz busca uma sequência de vitórias para afastar de vez a equipe da parte de baixo da tabela.

Onde assistir ao vivo o jogo do Vasco x Botafogo hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, 18h30, entre o Vasco e o Botafogo terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo do Vasco hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Premiere Play.

Escalações para Vasco x Botafogo

Vasco

Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Maurício Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Pablo Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Botafogo

John, Vitinho, Alexander Barboza, Kaio Fernando (David Ricardo) e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Allan; Artur, Arthur Cabral e Jefferson Savarino. Técnico: Davide Ancelotti.