Esporte

Vasco x Bahia: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Brasileiro

Partida entre Vasco e Bahia é válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 10h53.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

A partida entre Vasco e Bahia será realizada nesta quarta-feira, 24, às 19h30, em São Januário, pelo jogo da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelo Prime Video.

Os times vivem situações opostas na tabela de classificação. O Cruz-Maltino busca se afastar da zona do rebaixamento, enquanto o Esquadrão de Aço luta para entrar no G4.

Sem vencer há duas rodadas, o Vasco tem no jogo contra o Bahia uma grande chance de se afastar da zona do rebaixamento. O time é o 16º colocado com 24 pontos, dois a mais que o Vitória, que abre o Z4. No entanto, os jogos em São Januário não têm sido sinônimo de vitória, sendo a última no Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, em 17 de maio, pela 9ª rodada.

O Bahia, por sua vez, busca encerrar o jejum de três jogos sem vitórias para não perder o G4 de vista. Com 37 pontos e na 6ª posição, o Tricolor viu o Mirassol, 4º colocado, abrir uma vantagem de cinco pontos.

Onde assistir ao vivo o jogo do Vasco x Bahia hoje pelo Campeonato Brasileiro?

O jogo desta quarta-feira, 24, às 19h30, entre Vasco e Bahia terá transmissão ao vivo pelo Prime Video.

Como assistir online o jogo do Vasco x Bahia hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Prime Video.

Prováveis escalações:

Vasco (técnico: Fernando Diniz)

  • Léo Jardim
  • Paulo Henrique
  • Cuesta
  • Lucas Freitas
  • Puma Rodríguez
  • Hugo Moura
  • Barros
  • Coutinho
  • Andrés Gomez
  • Nuno Moreira (David)
  • Vegetti

Bahia (técnico: Rogério Ceni)

  • Ronaldo
  • Gilberto
  • Gabriel Xavier
  • Ramos Mingo
  • Luciano Juba
  • Acevedo
  • Jean Lucas
  • Everton Ribeiro
  • Michel Araújo (Kayky)
  • Sanabria
  • Willian José
Acompanhe tudo sobre:BrasileirãoFutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

Grêmio x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Brasileiro

Atlético-MG x Bolívar: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa Sul-Americana

Jogos de hoje, quarta-feira, 24 de setembro de 2025: onde assistir ao vivo e horários

Renato Gaúcho pede demissão do Fluminense e diz que 'as redes sociais acabaram com o futebol'

Mais na Exame

Carreira

Cursos que mudam destinos: a aposta do Na Prática para jovens que não querem esperar

Mercados

Dólar sobe, se afasta das mínimas e retoma patamar de R$ 5,30

Mundo

Serviço Secreto investigará falha em escada rolante durante visita de Trump à ONU

Brasil

Previsão do tempo: São Paulo deve ter dia frio com temperaturas de até 17°C nesta quarta, 24