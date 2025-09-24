Vasco x Bahia: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Brasileiro

A partida entre Vasco e Bahia será realizada nesta quarta-feira, 24, às 19h30, em São Januário, pelo jogo da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelo Prime Video.

Os times vivem situações opostas na tabela de classificação. O Cruz-Maltino busca se afastar da zona do rebaixamento, enquanto o Esquadrão de Aço luta para entrar no G4.

Sem vencer há duas rodadas, o Vasco tem no jogo contra o Bahia uma grande chance de se afastar da zona do rebaixamento. O time é o 16º colocado com 24 pontos, dois a mais que o Vitória, que abre o Z4. No entanto, os jogos em São Januário não têm sido sinônimo de vitória, sendo a última no Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, em 17 de maio, pela 9ª rodada.

O Bahia, por sua vez, busca encerrar o jejum de três jogos sem vitórias para não perder o G4 de vista. Com 37 pontos e na 6ª posição, o Tricolor viu o Mirassol, 4º colocado, abrir uma vantagem de cinco pontos.

Onde assistir ao vivo o jogo do Vasco x Bahia hoje pelo Campeonato Brasileiro?

O jogo desta quarta-feira, 24, às 19h30, entre Vasco e Bahia terá transmissão ao vivo pelo Prime Video.

Como assistir online o jogo do Vasco x Bahia hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Prime Video.

Prováveis escalações:

Vasco (técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim

Paulo Henrique

Cuesta

Lucas Freitas

Puma Rodríguez

Hugo Moura

Barros

Coutinho

Andrés Gomez

Nuno Moreira (David)

Vegetti

Bahia (técnico: Rogério Ceni)