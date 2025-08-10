Vasco x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Vasco e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, 10, às 16h, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão ao vivo na Globo e no Premiere.
O Cruz-Maltino chega embalado após conquistar sua primeira vitória desde a Copa do Mundo de Clubes e avançar às quartas de final da Copa do Brasil, depois de eliminar o CSA.
O Atlético-MG também vive bom momento na competição nacional e garantiu vaga nas quartas ao superar o Flamengo nos pênaltis, após derrota por 1 a 0 na Arena MRV no tempo regulamentar.
Prováveis escalações
- Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Rayan, Coutinho, Nuno Moreira; Vegetti. Téc.: Fernando Diniz.
- Atlético-MG: Everson; Saravia, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alexsander, Alan Franco e Igor Gomes (Scarpa); Biel (Hulk), Rony e Cuello. Téc.: Cuca.
Onde assistir ao vivo o jogo do Vasco x Atlético-MG hoje pelo Brasileirão?
O jogo deste domingo, 16h, entre o Vasco e Atlético-MG terá transmissão ao vivo na Globo e no Premiere.
Como assistir online o jogo do Vasco x Atlético-MG hoje?
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.
-
1/12
O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.
(SãoPaulo_CopaLibertadores1)
-
2/12
O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos
(internacionallibertadores)
-
3/12
O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos
(palmeiras3)
-
4/12
O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos
(Santos FC)
-
5/12
O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos
(Time do Atlético Mineiro)
-
6/12
O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.
(Flamengo)
-
7/12
(4º Corinthians: US$ 49,07)
-
8/12
O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos
(Grêmio)
-
9/12
Cruzeiro
(Cruzeiro)
-
10/12
Atlético-MG e Cruzeiro
(Atlético-MG e Cruzeiro)
-
11/12
O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.
(FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)
-
12/12
Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.
(Fluminense)